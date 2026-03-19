부산교육청, 중학교 30곳 대상 해양SW·AI교육 나선다

부산시교육청이 이달부터 부산지역 중학교 30곳을 대상으로 학교로 찾아가는 해양 소프트웨어(SW)·인공지능(AI) 교육에 나선다. 교육청은 이번 프로그램이 학생들의 해양 생태와 환경 문제에 대한 이해도를 높이고, 자유학기 활동과 연계한 체험 중심 학습 기회를 제공하는 계기가 될 것으로 기대한다.

19일 부산교육청에 따르면 학생들의 AI 원리 이해와 미래 역량 강화를 위해 희망하는 중학교를 대상으로 ‘2026학년도 학교로 찾아가는 자유학기 SW·AI 교육 프로그램’을 운영한다.

부산교육청이 제작한 블록코딩 기반 AI 교육 교재. 부산교육청 제공

자유학기 SW·AI 교육 프로그램은 부산이 지닌 해양도시의 강점을 교육에 적극 반영하기 위해 해양 환경을 주제로 삼은 것이 특징이다. 프로그램은 지역 SW 중심 대학인 부산대, 부경대, 동아대와 협력해 운영하며, 강사 2명이 직접 학교로 찾아가 8주간의 체계적인 프로젝트 수업을 진행한다.

프로그램 주용 내용은 부산의 지역적 특색을 살린 해양 환경 프로젝트를 중심으로 구성했으며, 비주얼 프로그래밍 플랫폼 블록코딩 엔트리를 활용해 수업을 진행한다. 학생들은 △바다거북 보호 로직 구현 △스마트 에코 항구 및 해양 분류 센터 제작 △이미지 학습을 통한 해양 쓰레기 분류 머신러닝 모델 구축 △음성 인식 기반 AI 도슨트 운영 등 실제 해양 문제를 AI 기술로 해결하는 과제를 수행한다.

교육청은 이번 해양 SW·AI 교육을 위해 블록코딩 기반 AI 교육 교재 ‘내 손으로 완성하는 스마트 해양’을 제작하는 등 체험형 프로그램 진행을 적극적으로 지원할 예정이다.

김석준 교육감은 “이번 프로그램은 학생들이 부산의 해양 환경 문제를 AI 기술로 탐구하며 디지털 문제해결 능력을 기르는 좋은 기회가 될 것”이라며 “지역 대학과 연계해 학생들의 진로 탐색을 돕는 다양한 자유학기 프로그램을 추진하겠다”고 말했다.

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