이재룡 검찰송치…’음주 뺑소니’,’술타기’ 혐의 등

도로교통법 위반(음주운전·사고후미조치) 혐의를 받고 있는 배우 이재룡이 지난 10일 서울 강남경찰서에서 피의자 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다. 뉴시스

음주 운전 뺑소니 사고를 낸 혐의를 받는 배우 이재룡 씨(62·사진)가 검찰에 넘겨졌다.

서울 강남경찰서는 앞선 18일 이 씨를 도로교통법상 음주 운전과 사고 후 미조치, 음주 측정 방해 등 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다.

경찰 등에 따르면 이 씨는 6일 오후 11시경 강남구 서울지하철 7호선 청담역 인근에서 술에 취한 채 운전하다가 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받고 있다.

사고로 인명 피해는 발생하지 않았지만 중앙분리대 10여 개가 부서진 것으로 전해졌다.

이 씨는 사고를 낸 뒤 몇 시간 뒤 지인들과 만나 술을 더 마시는 등 음주 측정을 방해하기 위해 고의로 술을 마신 혐의도 받고 있다.

이 씨는 처음에는 음주 운전 사실을 부인했으나, 이후 시인했다.

이후 10일 이뤄진 경찰 조사에서는 음주 측정 방해 혐의에 대해 “사고 이후 술을 마신 것은 맞지만 술 타기를 시도했던 건 아니다”라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

그러나 경찰은 동석자 진술 등을 토대로 이 씨가 사고 당시 경찰의 음주 측정을 방해할 목적으로 추가 음주를 했다고 판단한 것으로 전해졌다.

당시 경찰이 지인의 집에서 이 씨를 검거한 직후 측정한 이 씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었다.

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