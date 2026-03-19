[속보] 브렌트유 배럴당 110달러 다시 돌파…WTI 100달러 상회

아살루예의 가스 정제 단지. AP연합뉴스

이스라엘이 이란의 가스 시설을 공격하고, 이에 대한 보복으로 이란이 사우디아라비아, 아랍에미리트연합(UAE), 카타르 원유 시설을 공격하겠다고 위협하자 브렌트유가 배럴당 111달러까지 치솟았다.

18일(현지시간) 오후 4시 40분 현재 뉴욕상품거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 선물은 4.13% 급등한 배럴당 100.22달러를 기록하며 100달러를 재돌파했다. 브렌트유 선물은 7.75% 폭등한 111.40달러에 거래되고 있다.

이날 이스라엘은 이란 부세르 주에 위치한 이란 내 최대 가스 시설을 공격했다고 밝혔다. 이에 이란은 사우디아라비아, UAE, 카타르의 석유 시설을 공격하겠다고 맞섰다. 앞서 이란은 이미 UAE 원유 시설을 공격한 바 있다.

미-이란 전쟁이 중동 전역으로 번지고 있는 것이다. 이에 따라 국제유가의 벤치마크 브렌트유는 폭등하고 있는 것으로 보인다.

세계적 투자은행 시티는 브렌트유 가격이 수일 내 배럴당 120달러까지 상승할 것으로 전망했다. 또 4월까지 하루 1100만∼1600만 배럴의 공급 차질이 발생할 수 있다고 내다봤다.

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