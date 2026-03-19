출근길 ‘꽃샘추위’, 일부 지역 짙은 안개…낮 최고 16도 [오늘날씨]

목요일인 19일은 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권을 보이겠고 낮과 밤의 기온 차가 크겠다.

서울 종로구 세종대로에서 시민들이 출근길에 나서고 있다. 뉴시스

이날 오전까지 경기 남동부와 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전북 내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 그 밖의 내륙에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 -4~6도로 평년(최저 -2~6도, 최고 12~16도)과 비슷하거나 조금 낮겠다. 낮 최고기온은 8~16도가 되겠다.

기상청의 지역별 상세 관측자료(AWS)에 따르면 이날 오전 6시 기준 주요 도시 기온은 △서울 1.5도 △인천 2.5도 △춘천 -1.3도 △강릉 5.7도 △대전 0.2도 △대구 4.9도 △전주 1.3도 △광주 2.0도 △부산 6.9도 △제주 0.5도다.

최고 기온은 △서울 11도 △인천 8도 △춘천 13도 △강릉 13도 △대전 13도 △대구 16도 △전주 14도 △광주 15도 △부산 15도 △제주 12도로 예상된다.

전날 비 또는 눈이 내린 지역에서는 밤 사이 기온이 더 낮아져 빙판길이나 도로 살얼음 등이 나타나는 곳이 있겠다.

새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이에는 강원남부동해안에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있다.

오전까지는 전남권 해안과 제주도에, 오후부터는 강원 동해안.산지를 중심으로 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 70㎞ 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전일 미세먼지가 잔류해 중부 내륙은 새벽까지, 일부 남부지역은 오전까지 농도가 높겠으나 새벽부터 청정한 북서 기류 유입으로 중서부 해안 지역을 시작으로 농도가 점차 감소해 전 권역의 일평균 농도는 ‘보통’으로 예상된다.

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