“라면 먹고 얼굴 붓는 이유 있었다”…의사가 말한 ‘물 1번 조리법’

스마트폰 배달 앱을 켰다 끄기를 반복하다 결국 주방 구석에 놓인 냄비를 꺼내 들었다. 시계바늘이 자정을 넘긴 시각, 보글보글 끓어오르는 라면 냄새는 하루의 피로를 잠시 잊게 만든다. 하지만 늦은 밤 무심코 비운 한 그릇은 다음 날 아침 거울 앞에서 예상보다 큰 붓기 부담으로 돌아오는 경우도 적지 않다.

늦은 밤 라면 한 그릇에는 WHO 나트륨 권고량의 상당 비중이 포함될 수 있어 조리 방식과 국물 섭취량에 따라 건강 부담이 달라질 수 있다. 게티이미지

19일 식품의약품안전처 식품영양성분 자료에 따르면 일반 봉지라면 1개에는 제품별 차이가 있으나 평균 약 1600~1900mg 수준의 나트륨이 포함돼 있다. 이는 세계보건기구(WHO)가 권고하는 하루 나트륨 섭취 상한(2000mg 이하)에 근접하는 수준으로, 라면 한 그릇만으로도 하루 권고량 대부분을 채울 수 있는 셈이다.

질병관리청 국민건강영양조사 기준 한국인의 하루 평균 나트륨 섭취량은 최근 조사에서 약 3200mg 내외 수준을 보인다. 여기에 세계라면협회(WINA) 기준 연간 1인당 약 70개에 이르는 라면 소비 습관까지 겹치면서 늦은 밤 반복되는 야식은 일상 속 염분 과다 섭취의 대표적 요인으로 지목된다.

고물가와 스트레스 환경 속에서 라면은 빠르고 저렴하게 허기를 달랠 수 있는 현실적 선택지로 자리 잡았다. 늦은 밤 끓어오르는 냄비는 단순한 음식 이상의 위안이 되기도 하지만 반복될 경우 건강 부담으로 이어질 수 있다는 지적도 꾸준히 나온다.

◆물 한 번 버리는 조리 습관…염분 부담 낮추는 생활 전략

조리 방법을 조금만 바꿔도 나트륨 섭취 부담을 줄이는 데 도움을 받을 수 있다. 끓는 물에 면을 먼저 한 번 데친 뒤 물을 버리고 새 물에 스프를 넣어 조리하는 방식이다.

일부 식품영양학 분야 조리 실험에서는 이 같은 방법이 면에 남아 있는 염분이나 기름 성분을 일정 부분 줄이는 데 도움이 될 수 있는 것으로 보고된 바 있다.

무엇보다 중요한 관리 포인트는 국물 섭취량이다. 식약처 분석 결과 라면 속 나트륨의 상당 부분은 국물에 녹아 있는 것으로 나타난다. 면 위주로 먹고 국물을 절반 정도 남기는 습관만으로도 실제 섭취 나트륨을 줄이는 현실적인 생활 관리 전략이 될 수 있다.

특히 취침 전 고염 식사는 밤사이 체액 저류를 유발해 다음 날 얼굴 붓기나 피로감으로 이어질 가능성이 있어 주의가 필요하다.

자정의 유혹, 야식 라면 '나트륨 줄이기'. 제미나이 생성 그래픽

◆채소 한 줌 더하면 붓기 부담 완화 도움

라면에 곁들이는 부재료 역시 염분 부담 관리에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 미역에 풍부한 수용성 식이섬유 알긴산과 토마토·양파 등에 들어 있는 칼륨은 체내 수분 균형 유지와 나트륨 배설 과정에 도움을 줄 수 있는 영양소로 알려져 있다.

또 표고버섯이나 청경채 등 식이섬유가 풍부한 채소를 함께 넣으면 감칠맛을 보완하면서 스프 사용량을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

면을 먼저 데치거나 채소·해조류를 곁들이는 조리 습관 변화는 야식 라면의 염분 섭취 부담을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다. 게티이미지

대학병원 임상영양 전문의는 “야식으로 섭취하는 고염분 식사는 다음 날 붓기나 피로감을 악화시키는 요인이 될 수 있다”며 “스프 양을 줄이고 채소를 곁들이는 작은 습관 변화만으로도 염분 부담을 낮추는 데 현실적인 도움이 된다”고 설명했다.

늦은 밤 끓어오르는 라면의 유혹을 완전히 끊어내기란 쉽지 않다. 그렇다면 스프 양을 조금 줄이고 냉장고 속 채소 한 줌을 더하는 작은 변화부터 시작해 보는 것도 방법이다. 야식 빈도를 주 1~2회 수준으로 줄이는 습관 역시 붓기 관리에 도움이 될 수 있다. 오늘 밤의 선택이 내일 아침 거울 앞 얼굴의 가벼움을 좌우할 수 있다.

야식 라면 염분 저감 핵심 가이드 △수치로 보는 염분 부담 -1700mg: 라면 1봉지 평균 나트륨 함량 -85%: WHO 하루 권고량 대비 비중 -3200mg: 한국인 하루 평균 나트륨 섭취량 △조리 습관 변화 효과 -면 따로 데치기: 염분·기름 성분 일부 감소 도움 -국물 절반 남기기: 현실적인 나트륨 섭취 관리 방법 △붓기 부담 완화 도움 식재료 -미역: 알긴산 풍부 -토마토·양파: 칼륨 공급 -표고버섯·청경채: 식이섬유 및 감칠맛 보완

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