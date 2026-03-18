한국외대, LG CNS와 MOU… AI 인재 양성·산학협력 강화

한국외국어대학교가 지난 17일 서울캠퍼스 본관 회의실에서 LG CNS와 인공지능(AI) 분야 인재 양성 및 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 한국외대가 축적해 온 다국어·지역학 교육·연구 역량과 국내 최고 수준의 기업 대상 AX(AI 전환) 사업 실적을 보유한 LG CNS의 기술·사업 역량을 결합해 산업 현장이 요구하는 글로벌 역량을 갖춘 AI 전문 인재를 공동으로 양성하기 위해 마련됐다.

강기훈 한국외국어대학교 총장(왼쪽)과 현신균 LG CNS 사장. 한국외국어대학교 제공

협약에 따라 양 기관은 △계약학과 추진을 포함한 산학 인적교류 및 글로벌 AI 인재 양성 △AI 중심대학 사업 관련 제반 교류 및 성과 공유·확산 △AX·DX 분야 산학 공동연구 및 기술·정보 상호교류 △기타 양 기관의 발전을 위한 산학협력사업 수행 등을 추진할 예정이다.

양 기관은 계약학과를 통해 LG CNS가 산업 현장에서 축적한 AX 실무 경험과 사례를 대학 교육과정에 직접 반영할 계획이다. 이어 한국외대의 글로벌 네트워크를 활용, 해외 프로젝트 참여 기회도 확대한다. 이를 바탕으로 양 기관은 AI 기술 역량과 글로벌 소통 능력을 동시에 갖춘 실무형 인재 양성 체계를 구축할 것으로 기대했다.

이번 협력은 기술 중심으로 운영되어 온 기존 계약학과 사례들과 달리, 다국어 커뮤니케이션과 지역에 대한 이해를 갖춘 한국외대 인재풀에 기반한다는 점에서 차별적 강점이 부각될 전망이다.

강기훈 한국외대 총장은 “독보적인 우리 대학의 다국어, 지역학, 글로벌 네트워크 등 글로벌 역량과 LG CNS의 첨단 기술 역량이 결합한다면 산업 현장이 요구하는 글로벌 AI 인재를 함께 길러내는 새로운 산학협력 모델이 만들어질 것”이라며 “양 기관의 협력을 통해 AI 분야 공동연구와 현장 교육이 확대되고, 학생들이 미래 산업 환경에 필요한 실무 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

현신균 LG CNS 사장은 “한국외국어대학교와의 협력을 통해 AI 분야 공동연구와 인재 양성을 위한 산학협력 모델을 구축할 수 있을 것으로 기대한다”며 “양 기관이 긴밀한 협력을 통해 AI 기술 발전과 인재 양성에 의미 있는 성과를 만들어가길 기대한다”고 말했다.

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