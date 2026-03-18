이정현, 대구 ‘현역 물갈이 공천’ 고수 …주호영 겨냥 “후배들에 길 열어달라”

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 내세우고 있는 ‘혁신 공천’을 둘러싸고 당내 불만이 극단으로 치닫고 있다. ‘태풍의 눈’으로 꼽히는 대구시장 경선에 대해 이 위원장이 “추후 논의하겠다”며 숨 고르기에 나섰지만, 현역 중진 의원들에 대한 공천 배제(컷오프) 방침을 굽히지 않고 있어 향후 공관위 결정에 따라 당 전체가 분란에 휩싸일 가능성도 배제할 수 없다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 서울 여의도 중앙당사에서 김영환 충북도지사 컷오프(공천배제) 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

이 위원장은 18일 오전 공관위 회의 직후 기자들과 만나 대구시장 공천에 대해 “서둘러서 할 일은 아니라 차분하게 진행될 것”이라며 “오늘은 논의가 없었다”고 말했다. ‘이번 주 내 결정이 어렵다는 뜻이냐’는 질문에는 “그렇지 않을까 싶다”고 답했다.

이 위원장은 대구의 중진 의원을 컷오프하고 새로운 판을 짜야 한다는 입장을 고수하고 있다. 일각에서는 이 위원장이 ‘보수 여전사’ 타이틀을 단 이진숙 전 방송통신위원장이 아니라 CJ 제일제당 대표 출신으로 K뷰티·K푸드 신화를 주도하는 데 일조한 초선의 최은석 의원을 염두에 두고 있다는 이야기도 흘러나온다.

이 위원장은 공관위 회의에 앞서 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “대구가 키운 정치인답게 더 큰 정치를 하라. 후배들에게 길을 열어달라”며 ‘현역 물갈이’ 의지를 거듭 강조했다. 대구시장 선거에 출마한 6선 주호영 의원이 이 위원장을 겨냥해 “호남 출신이 대구를 얼마나 안다고 이런 식으로 중진을 짓밟나”라고 비판한 데 대한 반박 성격이다.

이날 장동혁 대표를 면담한 대구 지역 의원들은 자체적으로 후보 선출 방식을 논의해 당에 건의하기로 했다. 이인선 대구시당위원장은 “(장 대표가) 후보들과 협의해 방안을 가져오면 대표로서 고민하겠다고 했다”고 전했다.

앞서 공천 결과를 발표한 충북에서도 후유증이 이어지고 있다. 현역 광역단체장 1호 컷오프 대상자가 된 김영환 충북지사는 공관위 결정에 반발해 법원에 공천 배제 효력정지 가처분 신청을 냈다. 그는 공관위 내정설이 불거진 김수민 전 의원을 향해 “제 동의 없이는 등록하지 않겠다더니 거짓말을 했다”며 “배신의 정치”라고 비판했다. 이외에도 조길형 전 충주시장은 “공천 신청을 취소하고 당 소속으로 등록한 예비후보를 사퇴하겠다”고 밝혔고, 윤희근 전 경찰청장도 선거운동을 중단하는 등 예비후보들의 반발이 잇따르고 있다.

의장실 향하는 송언석 국민의힘 송언석 원내대표(왼쪽)와 유상범 원내운영수석 부대표가 18일 서울 여의도 국회에서 윤석열정부 시절 검찰의 조작기소 여부를 밝히기 위한 국정조사 특별위원회 구성을 여야에 요구한 우원식 국회의장에게 항의하기 위해 의장실로 향하고 있다.

연합뉴스

이정현표 혁신 공천에 의구심을 표하는 목소리도 커지고 있다. 컷오프와 경선 사이에서 명확한 기준을 제시하지 못한 가운데 부산에서 현역 박형준 시장을 컷오프하려다 경선으로 번복하는 등 오락가락 행보가 더해지며 공천 잡음을 키웠다는 것이다. 공관위 관계자는 “현재 공천 논의와 기조에 대해 다양한 루트에서 우려하는 의견을 전달받고 있다”고 전했다.

공관위는 이날 경기 용인·성남·안산·남양주·김포와 경남 김해, 서울 강동, 충남 천안 8곳의 기초단체장 단수 공천을 의결했다. 공천 명단에는 이상일 현 용인시장, 신상진 현 성남시장, 이민근 현 안산 시장 등 현역단체장이 대거 이름을 올렸다.

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