[사이언스프리즘] 산불은 불씨만으로 시작되지 않는다

우리는 산불을 이야기할 때 늘 출발점을 불씨로 잡는다. 담뱃불, 논두렁 소각, 실화. 물론 불은 반드시 어떤 점화원에서 시작된다. 그러나 그것만으로는 설명이 충분하지 않다. 같은 불씨가 어떤 날에는 금세 꺼지고, 어떤 날에는 수천 헥타르를 태운다. 차이를 만드는 것은 불씨의 크기가 아니라, 그 불씨를 받아들이는 환경의 준비 상태다. 산불은 불이 붙어서 커지는 현상이 아니라, 이미 커질 준비가 된 공간에 불이 놓이는 사건에 가깝다.



봄철이면 휴대전화에 이런 재난문자가 도착한다. “건조주의보 발효 중. 강풍 예상. 산불 발생 위험이 매우 높습니다.” 짧은 문장 속에는 고온, 저습, 강풍이라는 조건이 담겨 있다. 숲의 상태를 압축해 보여주는 신호이고, 지금 이 숲은 불을 받아들일 준비가 되어 있다는 뜻이다. 불씨는 ‘원인’이지만, 대형 산불을 만드는 것은 그 이전에 쌓인 ‘조건’이다.

김상엽 건국대학교 교수·소방방재융합학

바람은 확산을 결정한다. 불길이 어느 방향으로, 얼마나 빠르게 이동할지를 좌우한다. 그래서 바람은 대체로 ‘지금, 이 순간’의 값이 중요하다. 순간적인 돌풍 하나가 불길의 진행 방향을 바꾸고 대응 시간을 단숨에 줄이기도 한다. 그러나 바람은 단지 불을 옮기기만 하는 존재가 아니다. 우리가 모닥불을 피울 때 입으로 ‘후후’ 불어 산소를 공급하듯, 강한 바람은 연소에 필요한 산소를 지속적으로 공급한다. 산소가 충분해지면 연소는 더 강해지고, 연료는 더 빠르게 타오른다. 바람은 불길을 이동시키는 힘이면서 동시에 불을 키우는 조건이다.



반면 기온과 습도는 다른 방식으로 작용한다. 오늘 하루 기온이 높다고 해서 숲이 곧바로 위험해지는 것은 아니다. 문제는 고온과 저습이 얼마나 지속되었는가다. 며칠 동안 이어진 건조한 날씨는 낙엽과 잔가지, 지면의 유기물을 서서히 말린다. 눈에 잘 띄지 않지만, 이 축적 과정이 숲을 연료로 바꾼다. 그래서 어떤 날은 기온이 최고치를 찍지 않아도 대형 산불이 발생하고, 어떤 날은 습도가 잠시 높아 보여도 불길은 쉽게 멈추지 않는다.



숫자로 보이는 ‘지금’의 조건과 숲이 실제로 처해 있는 상태 사이에는 시간의 간극이 있다. 최근 산불 연구는 바로 이 시간에 주목한다. 기온과 습도를 현재 값이 아니라 1시간, 하루, 일주일처럼 서로 다른 시간 폭으로 누적해 해석하면 전혀 다른 그림이 나타난다. 중요한 점은 변수마다 적절한 시간 폭이 다르다는 사실이다. 바람은 짧은 시간 단위가 중요하지만, 연료의 건조는 며칠에 걸쳐 진행된다. 모든 요소를 같은 기준으로 평균 내면 오히려 위험 신호가 흐려진다. 짧은 시간의 습도 회복은 실제 위험을 가리지 못하고, 반대로 기온을 지나치게 긴 기간으로 평균 내면 최근 며칠 사이 높아진 열 조건이 희석되어 불이 커질 수 있는 신호가 눈에 잘 드러나지 않는다. 산불은 이렇게 서로 다른 시간 감각을 가진 요소들이 동시에 맞물릴 때 발생한다.



여기에 또 하나의 축이 있다. 숲의 구조다. 같은 날씨 조건에서도 산불의 크기는 크게 달라진다. 나무의 밀도, 식생의 활력, 지표를 덮고 있는 연료의 연속성이 불길의 지속성과 규모를 좌우한다. 최근에는 위성 자료를 통해 식생 상태를 수치로 표현할 수 있게 되었고, 이를 기상 조건과 함께 분석하면 단순한 발생 가능성을 넘어 피해 규모의 차이까지 설명할 수 있다. 이 지점에서 산불은 자연의 변덕이 아니라 관리의 문제로 이어진다. 숲의 관리 방식, 조림의 형태, 임도의 배치, 사람의 접근성까지가 불길의 크기를 함께 결정한다. 연료를 줄이는 숲 가꾸기와 방화선·완충지대의 설계는 단순한 행정이 아니라 위험 조건을 바꾸는 개입이다. 산불은 자연과 인간의 선택이 같은 무대에서 만들어지는 결과다.



우리는 종종 말한다. “예상치 못했다.” 그러나 대부분의 산불은 갑자기 생겨난 것이 아니다. 조건은 서서히 쌓여왔지만 그 변화가 느리고 일상에서 체감되지 않았을 뿐이다. 산불을 줄이기 위해 필요한 것은 더 잦은 경고 문구가 아니다. 어떤 요인이 언제부터 위험해졌는지를 이해하는 일, 그리고 그 시간을 관리의 대상으로 삼는 일이다.



산불은 불씨만으로 시작되지 않는다.



이미 충분히 말라버린 환경 위에, 불씨가 올라탔을 뿐이다.

김상엽 건국대학교 교수·소방방재융합학

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