2월 전기차 판매 156% 급증

지난달 자동차산업은 설 연휴에 따른 조업일수 감소 등으로 수출·내수·생산에서 모두 하락세를 보였다. 다만 전기차를 필두로 한 친환경차 내수 판매는 세 자릿수 성장률을 기록했다.



산업통상부가 18일 발표한 ‘2026년 2월 자동차산업 동향’에 따르면 지난달 자동차 내수 판매는 12만3275대로, 전년 동기 대비 7.2% 감소했다. 내수 판매 감소에도 친환경차 내수 판매는 7만6137대로 26.3% 증가했다. 올해 정부 보조금이 일찍 확정되면서 전기차 판매(3만6332대)가 156.2% 증가한 영향으로 분석된다. 하이브리드차(3만8468대)와 플러그인 하이브리드차(870대) 내수 판매는 각각 13.8%, 27.7% 감소했다.

서울시내 주차장 내 친환경자동차 전용주차구역에 차량들이 세워져 있다. 뉴시스

지난달 자동차 수출액은 전년 동기 대비 20.8% 감소한 48억1000만달러로 집계됐다. 수출 대수와 생산량은 각각 18.5%, 21.0% 감소했다. 이는 조업일수가 3일 줄어든 데 따른 것으로 기저효과다. 이 중 친환경차 수출액은 19억4800만달러로 전년 동기 대비 3.5% 줄었다. 다만 올해 1∼2월 누적 친환경차 수출액은 역대 최대인 45억달러를 달성했다.



산업부 관계자는 “친환경차 수출은 설 연휴로 인한 조업일수 감소에도 불구하고 하이브리드차 수출 증가세에 힘입어 소폭 감소세에 그쳤으며 완성차별로는 한국지엠과 르노코리아가 주요 수출 모델을 중심으로 비교적 안정적인 실적을 보였다”고 밝혔다.



한편 미국 전기차 업체 테슬라는 지난달 국내에서 7868대를 팔며, 전통 수입차 강자인 BMW(6313대)와 벤츠(5322대)를 제치고 판매량 3위에 올랐다. 중국 전기차 업체 BYD도 957대를 팔며 한국지엠(927대)을 제치고 존재감을 과시했다.

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