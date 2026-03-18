19일 아침 최저 -4도, 매서운 꽃샘추위

목요일인 19일은 꽃샘추위가 다시 찾아오겠다. 내륙 중심으로 아침 기온이 영하권으로 떨어지면서다. 수도권 등 일부 지역은 미세먼지 농도까지 높아 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.

부산 동구의 한 주택가에 개나리가 피기 시작해 눈길을 끌고 있다. 연합뉴스

기상청은 19일 전국 아침 최저기온 -4∼6도, 낮 최고기온 8∼16도로 18일 예보했다. 이는 평년(아침 -2∼6도·낮 11∼15도)과 비슷하거나 조금 낮은 수준이다.

아침 기온이 영하권으로 떨어지는 중부내륙과 전라권내륙을 중심으로 새벽과 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠다. 특히 낮과 밤 기온 차는 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 신경 써야 한다.

하늘은 전국적으로 가끔 구름이 많겠고 대기질은 좋지 않을 것으로 예상된다. 미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충남에서 ‘나쁨’, 나머지 권역에서 ‘보통’ 수준이겠다. 강원 산지·동해안은 새벽부터 순간풍속이 시속 55㎞(초속 15m) 안팎인 강풍이 불 것으로 예상돼 시설물관리와 안전사고에 유의해야 한다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.0m, 서해·남해 0.5∼2.5m로 예상된다.

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