김선태, 유튜브 수익 '0원'…"지금 수익 신청도 안 됐다"

'충주맨'으로 활동했던 유튜버 김선태 전 주무관이 아직 유튜브 채널 수익 정산을 받지 못했다고 밝혔다. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

‘충주맨’으로 활동했던 유튜버 김선태 전 주무관이 아직 유튜브 채널 수익 정산을 받지 못했다고 밝혔다.

지난 17일 유튜브 채널 ‘김선태’에는 ‘동네 홍보’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 대망의 첫 번째 홍보에 나선 김선태의 모습이 담겼다.

그는 “사무실을 구한 동네의 홍보를 한 번 해보도록 하겠다”며 “이곳은 문화동이고 옛날엔 시청이 있었지만 시청은 지금 떠났다. 어떻게 보면 약간 구도심이라고 할 수 있는 그런 동네를 한번 돌아보는 시간을 갖겠다”고 말했다.

엄청난 양의 메일을 받는 김선태. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

동네를 돌아보며 김선태는 “메일이 너무 많이 왔는데 다 못 읽고 있다”며 “답장을 보내고 일부는 또 못 읽는 것도 있다. 두 시간동안 50개를 읽었다. ‘700개 중에 50개 했으니까 이제 금방 하겠다’ 하고서 새로고침을 하면 80개가 다시 늘어있다”고 현 상황에 대해 이야기했다.

김선태는 “그러니까 계속 새 물이 들어오는 거다. 그런게 반복되다 보니까 굉장히 좀 힘든데 그래도 뭐 할 건 해야 하니까. 그런데 저는 메일도 중요한데 콘텐츠가 제일 중요하다. 광고성 있는 콘텐츠도 하고 싶다. 그런데 뭐 그런 광고만 할 수는 또 없는 거고…”라며 말을 이어가던 중 동네 주민을 만났다.

급작스레 인터뷰 가능 여부를 물은 김선태의 요청에 흔쾌히 응한 동네 주민은 “무엇을 홍보해드리면 좋겠느냐”는 물음에 “도로같은거 좀 잘못되어 있는거 신고 좀 해주세요”라고 말했다.

순간 들어온 민원 요청에 당황한 김선태는 “제가 이제 공무원이 아니기 때문에…”라고 에둘러 거절했지만 “알고 있어요. 혹시 뭐 이거 보고서 시청에서 해주실 수도 있지”라는 주민의 말에 직접 불편 사항을 체크하며 균형 잡힌 정보를 전달하려 애썼다.

어르신의 일침. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

두 번째 만난 주민들은 단번에 김선태를 알아봤는데 “왜 청와대로 가지 여기 있어요?”라고 물으며 김선태를 곤란에 빠트려 웃음을 자아내기도 했다.

동네 홍보를 마치며 돌아가던 중 김선태는 “지금 수익 신청도 안 됐다”며 유튜브 채널 구독자 수가 148만명에 이르는데도 수익이 0원이라는 사실을 밝혔다.

아직 유튜브 채널 수익 정산을 받지 못한 김선태. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

그는 “이게 구글의 악마와 같은 점”이라며 “유튜브 수익 신청 조건이 있다. 바로 안되게 만들어 놨다. 엄청 지연시킨다. 저희가 예를 들어 구독자가 100만이 됐는데 그게 바로 반영되는게 아니다. 일주일 정도를 기다려야 한다. 늦게, 늦게 반영된다”며 “두번째는 그 다음에 신청을 하면 신청 검토가 또 엄청 걸린다. 아직도 신청 검토 중인데 술책이 아닌가, 이런 생각을 좀 해 봤다”고 솔직한 마음을 내비쳤다.

유튜브 채널 수익 신청을 하면 신청 검토까지도 시간이 꽤 걸린다고 밝혔다. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처

한편, 충주시 공식 유튜브 채널을 운영하던 김선태는 사직한 후 3월 3일 자신의 새 채널 ‘김선태’를 개설했다. 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘세상 모든 것을 홍보하겠다’고 나섰다.

김선태의 유튜브 채널은 개설한 지 3일 만에 구독자 100만명을 돌파했으며 18일 오후 4시 기준 구독자 148만명을 달성했다.

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