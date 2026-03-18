‘최장수 아트페어’ 화랑미술제 4월 개막

인사말 하는 이성훈 화랑협회장 (서울=연합뉴스) 진연수 기자 = 이성훈 한국화랑협회 회장이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '2026 화랑미술제' 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.17 jin90@yna.co.kr/2026-03-17 13:00:14/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

국내 최장수 아트페어(미술품 장터)인 화랑미술제가 다음 달 8일 서울 코엑스 C·D홀에서 VIP 사전관람(프리뷰)을 시작으로 12일까지 열린다. 1979년 ‘한국화랑협회전’이란 이름으로 시작한 화랑미술제는 올해 갤러리현대와 국제갤러리, 학고재 등 169개 회원 화랑이 참여해 역대 최대 규모로 진행된다.

이성훈(사진) 한국화랑협회장은 17일 한국프레스센터에서 열린 기자간담회에서 “화랑미술제는 한국 미술 생태계의 흐름을 집약적으로 보여주는 플랫폼”이라며 “회원들이 자유롭게 참가해 각 회원이 갖는 미술적 의미를 소개하는 기회가 될 것”이라고 말했다.



화랑미술제는 한국화랑협회 지원을 통해 부스비 99만원의 동일 조건 부스(6m×6m)에서 전시가 이뤄지는 것이 특징이다.



올해는 특히 작가 중심 기획이 강화됐다. 지난해 신설돼 주목받은 ‘솔로부스’ 섹션은 C홀 메인 동선에 배치되며, 19개 갤러리가 참여해 단일 작가를 집중 조명한다. PKM갤러리는 조각가 정현을 선보이는 것을 비롯해 가나아트는 문형태, 예화랑은 한국 인상주의의 거장 임직순, 학고재는 옻칠 회화의 채림 등 화랑의 정체성을 드러내는 작가를 내세운다.



신진작가를 소개하는 ‘줌-인 에디션 7’에선 공모에 참여한 약 700명의 지원자 중 심사를 거쳐 선정된 작가 10명의 작품이 출품된다. 김수연, 박시월, 송다슬, 윤인선, 이수지, 이신아 등이다.



아울러 올해 한국화랑협회 창립 50주년을 맞아 협회 역사와 한국 미술시장 흐름을 조망하는 특별전도 마련된다.



관람 티켓은 공식 홈페이지를 통해 사전 판매된다. 일반 2만원, 학생 및 예술인 패스 소지자는 1만5000원.

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