신봉선, 김대희 아내와 '밥묵자 삼자대면'...“마음이 막 편한 줄 아냐”

개그맨 김대희가 유튜브 콘텐츠를 통해 아내를 공개해 눈길을 끌었다.

최근 유튜브 채널 ‘꼰대희’에는 ‘(선공개) 밥묵자 삼자대면’이라는 제목으로 짧은 영상이 올라왔다.

영상에는 연애 프로그램 ‘환승연애’의 OST로 유명한 가수 우즈의 ‘해가 될까’를 배경으로 김대희(꼰대희), 신봉선(꼰대희 와이프), 김대희 와이프 지경선이 등장했다.

최근 유튜브 채널 '꼰대희'에 게재된 ‘(선공개) 밥묵자 삼자대면’ 영상 캡처. 사진은 김대희 와이프로 공개된 지경선. 꼰대희

신봉선은 “나도 가만히 앉아 있는데 마음이 막 편한 줄 아냐”며 “내가 괜히 상간녀가 된 거 같다”고 호통과 함께 억울함을 표현했다.

이어 지경선은 “최근에 3주 동안 말 안 한 적 있다”고 말하는 장면이 이어져 궁금증을 유발했다.

김대희는 “네가 제수씨면 나 같은 놈하고 바람피우겠냐?”고 말했고, 신봉선은 자리에서 벌떡 일어나며 “너네끼리 빵 먹어라”고 소리쳤다.

세 사람의 이번 만남은 채널 구독자 200만 명 돌파를 기념해 마련된 것으로 알려졌다.

한편 신봉선은 과거 KBS 2TV ‘개그콘서트’의 ‘대화가 필요해’ 코너에서 김대희와 부부 콘셉트로 호흡을 맞췄다.

영상을 접한 시청자들은 댓글로 “진짜 삼자대면 나왔다”, “기다리고 기다리던 삼자대면”, “김대희 아내 미모 장난 아니다” 등의 반응을 남겼다.

한편 김대희는 2006년, 승무원 출신으로 알려진 6세 연하의 지경선 씨와 결혼해 세 자녀를 두고 있다. 김대희의 장녀 김사윤은 지난해 tvN 스토리 예능 프로그램 ‘내 새끼의 연애’에 출연하며 얼굴을 알렸고, 최근 그는 한의대 합격 소식을 전해 한 번 더 화제를 모았다.

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