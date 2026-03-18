‘2026 국제 가상현실 컨퍼런스’ 대구 엑스코서 21일 개막

국내에서는 처음으로 가상현실(VR) 분야 세계 최고 권위의 국제학술대회인 ‘2026 국제 가상현실 컨퍼런스’(2026 IEEE VR)가 21~25일 엑스코(EXCO)에서 열린다.

18일 엑스코에 따르면, 올해 행사에는 50개국 1000여명의 가상현실(VR) 콘텐츠 개발자, 엔지니어, 예술가 등이 참가해 성과를 발표하고 미래 핵심 기술을 공유한다. 행사 개최에 따른 생산유발효과도 약 26억원에 달할 것으로 기대된다.

김정현 컨퍼런스 조직위원장이 '2026 IEEE' 대구 유치 제안을 발표하고 있다. 엑스코 제공

150개국 전문가 35만명으로 구성한 전기전자공학자협회(IEEE) 주도로 열리는 이 행사는 1993년 처음 시작해 가상현실(VR)∙증강현실(AR)∙확장현실(XR) 분야에서 전 세계적으로 가장 영향력 있는 학술대회다.

국제 학술논문 발표, XR 갤러리, 첨단기술 전시, 패널토의∙워크숍으로 구성한 행사는 산업용 메타버스와 몰입형 인터페이스 등 최신 트렌드를 집중 논의할 예정이다.

구글(Google), 엔비디아(NVIDIA) 등 글로벌 기업 관계자와 석학이 참여한다. 구글의 마르 곤잘레스 프랑코를 비롯해 의료 VR 권위자 스킵 리조, 엔비디아 전략 연구 총괄 토마스 베드나즈가 기조강연자로 나서 인공지능(AI) 기반 XR, 디지털 헬스케어 등 가상융합산업의 미래를 조망한다.

지역 기업의 글로벌 네트워크 확장에도 도움이 될 전망이다. 와이디자인랩, 에이알미디어웍스, 드림아이디어소프트, 모티버, 니어네트웍스, 오션라이트에이아이 등 지역 유망 XR·VR·AI 기업이 자사 기술력을 세계 무대에 선보이고, 글로벌 전문가들과 네트워크를 구축할 예정이다.

행사 유치는 엑스코의 우수한 컨벤션 인프라와 대구시의 미래 신산업 육성 의지가 결합해 이뤄낸 결실이다. 단순한 학술 교류를 넘어, 지역 기업이 글로벌 빅테크 기업들과 실질적인 공동 연구 및 해외 시장 진출 기회를 확보하는 소중한 발판이 될 것이라고 엑스코는 설명했다.

전춘우 대표이사는 “앞으로도 세계적 권위의 국제 행사를 지속해서 유치해 대구의 국제적 위상을 높이고, 지역 미래 산업 성장을 견인하는 글로벌 마이스(MICE) 허브로서 최선을 다하겠다”고 말했다.

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