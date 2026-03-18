국힘, 충북 컷오프 후폭풍…김영환 반발 속 김수민도 경선 요청

이정현 "하나하나 대응하지는 않겠다"
국민의힘 공천관리위원회가 김영환 현 충북도지사를 컷오프(공천배제)한 지 사흘째인 18일 김 지사가 격렬히 반발하는 가운데 다른 충북 예비후보들도 선거운동 중단을 선언하는 등 후폭풍이 거세지고 있다.
공관위는 전날 부산시장 공천에서 박형준 현 시장을 컷오프하고 초선 주진우 의원을 단수 공천하는 방안을 추진하다 논란이 확산되자 한발 물러나 '양자 경선'으로 선회한 바 있다. 이젠 충북에서 컷오프 논란이 한층 격화한 양상이다.
김 지사는 전날 여의도 중앙당사에서 기자회견을 한 데 이어 이날도 국회 소통관을 찾아 "어제 서울남부지법에 컷오프 효력 정지 가처분신청을 접수했다"며 "당이 잘못된 결정을 철회하길 기대한다"고 말했다.
그는 전날 진행된 충북도지사 후보 추가 접수에 김수민 전 의원이 홀로 등록한 것을 두고 "배신의 정치"라고 맹비난했다.
김 지사는 "김 전 의원은 제 병원을 인테리어하던 학생이었는데 국민의당 국회의원이 되는 과정에 제가 기여했고, 충북 정무부지사로도 임명했다"며 "그런데 제 동의 없이는 등록하지 않겠다더니 거짓말을 했다"고 말했다.
추후 무소속 출마나 탈당을 고려하냐는 질문에는 "그러고 싶지 않은 심정"이라며 선을 그었다.
이어 "충북에서 이렇게 되면 단언컨대 충청남도, 대전, 세종 선거는 더 어려워질 것"이라며 "당 지도부가 지역정서를 고려해 '리셋'해야 한다"고 강조했다.
공관위가 사실상 김 전 의원의 전략공천을 염두에 둔 것 아니냐는 의혹이 제기되면서 충북도 예비후보들도 반발했다.
조길형 전 충주시장은 전날 밤 "공천 신청을 취소하고 당 소속으로 등록한 예비후보를 사퇴하겠다"고 밝혔고, 윤희근 전 경찰청장도 "선거운동을 중단하고 숙고의 시간을 갖겠다"고 했다.
전략공천설의 중심에 선 김 전 의원마저 경선을 요청했다. 그는 이날 오후 페이스북에 글을 올려 "충북지사 후보는 경선을 통해 결정해달라"며 "당의 결정을 수용하고 헌신하겠다"고 밝혔다.
이런 상황에서 충북에 지역구를 둔 4선 중진 박덕흠 의원과 재선 엄태영 의원은 이날 오전 국회 당 대표실에서 장동혁 대표를 면담하고 충북도지사 후보 경선을 요구했다.
박 의원은 취재진을 만난 자리에서 "전략공천하지 말고 경선해서 승자가 후보자가 되도록 하자고 건의했다"며 "지금처럼 하면 가뜩이나 어려운 선거에서 패배할 것"이라고 우려했다.
엄 의원은 "어제 추가 공모에 등록한 후보가 있는데, 그로 인해 오해가 있다는 걸 (당 대표) 본인도 인지하고 있더라"며 "오해를 불식하기 위해서는 경선 쪽으로 가야 한다고 피력했다"고 덧붙였다.
충남 보령·서천이 지역구인 장 대표는 이들의 건의를 "무겁게 받아들이는 입장이었다"라고 박 의원은 전했다.
이어 충북도지사 출마설이 돌았지만 공천을 신청하지 않은 이종배 의원도 따로 장 대표와 만나 "충북 민심이 전반적으로 어려운 상황"이라는 뜻을 전달했다.
전날 부산시장 공천을 두고도 부산 지역 의원들이 장 대표를 긴급 면담하고 지도부가 나서 우려를 표한 뒤, 단수공천이 검토되던 주 의원 본인이 직접 "경선을 해달라"고 요청해 공관위가 수용한 바 있다.
이정현 공천관리위원장은 공천을 둘러싼 충청 지역 갈등을 인지하고 있지만 별도로 대응하지 않겠다는 입장이다.
이 위원장은 이날 당사에서 기자들과 만나 "모든 걸 하나하나 대응하지는 않겠다"며 "조길형 전 시장님에 대해서는 굉장히 많이 아쉽다"고 말했다.
충북 의원들이 장 대표에게 경선을 요구한 것에 대해서는 "모든 것을 다 열어놓고 보겠다"고 답했다.
<연합>
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