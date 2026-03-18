"바바리맨 딱 걸렸네"…청주 CCTV 통합관제센터 포착

충북 청주시는 CCTV 통합관제센터 관제 요원이 공연음란 피의자 검거에 기여한 공로로 상당경찰서로부터 감사장을 받았다고 18일 밝혔다.

CCTV 통합관제센터 관제 요원 A씨는 지난 7일 오후 6시께 상당구 용암동 지하보도에서 한 남성이 길을 지나던 여성에게 신체를 노출하는 장면을 폐쇄회로(CC) TV로 포착한 뒤 곧바로 경찰에 전파했다.

현장에 출동한 경찰은 해당 남성을 붙잡아 공연음란 혐의로 입건하고 추가 피해를 차단했다.

시 관계자는 "CCTV 통합관제센터가 범죄 예방과 지역 안전망 구축에 실질적으로 기여하고 있음을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 실시간 관제와 긴급대응 체계를 강화해 안전한 도시 환경을 조성하겠다"고 말했다.

청주시 상당구청에 위치한 CCTV 통합관제센터는 청주지역 내 모든 CCTV를 24시간 모니터링하고 있다. 주간에는 초등학교 주변을, 야간에는 공원과 도심지역을 중심으로 관찰해 안전사고와 범죄 예방·대응에 주력한다.

<뉴시스>

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