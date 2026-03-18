"금문교 넘어 43㎞를 10분 만에"…美 '에어택시' 상용화 임박

미국 도심항공교통 기업 조비에비에이션(Joby Aviation)의 수직이착륙기(eVTOL)가 샌프란시스코 금문교 상공을 비행하며 '에어 택시' 상용화 기대감을 높였다.

12일 뉴샌프란시스코 크로니클(SFC) 등 현지 매체에 따르면, 조비에비에이션의 항공기는 이날 오후 미국 캘리포니아주 오클랜드 국제공항에서 이륙해 시속 약 100마일(약 160㎞)의 속도로 샌프란시스코만을 가로질렀다. 항공기는 10분 만에 43㎞가량 떨어진 금문교 인근에 도달한 뒤 마린 카운티 언덕 상공을 지나 앨커트래즈섬 주변을 비행하고 다시 돌아왔다.

해당 항공기는 폭 14m, 길이 7.5m 규모로 6개의 프로펠러가 장착돼 있고, 조종사를 포함해 최대 4명의 승객을 태울 수 있다.

조벤 비버트 조비에비에이션 최고경영자(CEO)는 "에어 택시가 상용화하면 샌프란시스코만을 가로질러 출퇴근하거나, 교통 체증 속에서도 편리하게 야구장으로 갈 수 있다"고 말했다.

이번에 비행한 기체는 미 연방항공청(FAA)의 상용 인증을 위한 첫 양산형 항공기로 알려졌다. FAA의 최종 검증 시험을 통과해야 실제 승객을 태울 수 있는 운항 허가를 받을 수 있다.

조비에비에이션은 올해 안에 FAA 소속 조종사들이 양산형 기체를 직접 운항하며 안전성을 평가하는 최종 시험에 착수할 계획이다. 회사는 내년까지 월 4대 생산 체제를 구축하고, 장기적으로는 연간 500대 생산을 목표로 하고 있다.

실리콘밸리에서는 에어 택시가 상용화될 경우 샌프란시스코에서 약 100㎞ 떨어진 '와인 컨트리'까지 이동하는 비용이 약 100~170달러(약 14만~25만원) 수준이 될 것으로 추산하고 있다. 이는 고급 세단 자동차 서비스를 제공하는 '우버 블랙' 요금과 유사한 금액이다.

<뉴시스>

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