대검, 법률 AI 기업 엘박스와 계약 체결… 검찰 업무에 AI 활용

검찰이 민간 법률 AI 서비스를 업무에 적극 활용하고 있다.

엘박스는 검찰과 지난해 8월 정식 계약을 체결해 법률 AI 서비스(엘박스 AI)를 이용하고 있다고 18일 밝혔다. 검찰은 법리 검토, 유사 사례에 대한 판례 및 참고문헌 검색, 판례상 유·무죄 판단 기준 분석 등에 활용 중이다.

검찰은 지난해 1월 엘박스, 슈퍼로이어와 상반기 체험 서비스 계약을 맺고 시범 운영을 진행했다. 이후 이용 후기와 DB 서비스(CaseNote) 이용 혜택, 계약금액 등을 종합적으로 고려해 최종적으로 엘박스와 정식 계약을 체결했다.

검찰 관계자는 “정식 계약 이후 엘박스 AI를 업무에 활용하는 검사와 검찰수사관은 점차 증가하는 추세”라며 “검찰 내부에서는 법리 검토와 유사 판례 검색 등에 실질적인 도움이 된다는 평가가 많다”고 전했다.

엘박스 관계자는 “엘박스 AI는 방대한 데이터와 자체 AI 기술력을 통해 범용 AI의 약점인 환각 현상을 최소화했다. 이러한 점이 실무 현장의 검사 및 수사관에게 긍정적인 평가를 받은 것으로 보인다”고 말했다.

엘박스는 대검찰청 외에도 주요 사법·수사 국가기관에 법률 AI 솔루션을 공급하며 공공 시장에서의 입지를 넓히고 있다. 대법원의 ‘재판지원 AI 시스템’ 구축 사업에 참여해 AI 서비스 워크플로우 설계 및 AI 모델 성능 평가체계 구축 등을 맡고 있으며, 경찰청의 ‘인터넷 판례·법령 검색 서비스’ 공급 사업자로도 3년 연속 선정되는 등 기술력을 인정받고 있다.

2019년 설립된 엘박스는 법률 업무에 특화된 AI 솔루션 ‘엘박스 AI’를 서비스하는 리걸테크 기업이다. 회사 측에 따르면 국내 변호사 이용률이 70% 수준이며, 대검찰청·경찰청 등 주요 국가기관을 비롯해 로펌과 대기업 등 1,600여 개 고객사를 확보하고 있다.

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