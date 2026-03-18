‘5월 결혼’ 최준희, 웨딩드레스 입고 "예신 준비 꿀팁 뭐 있나요?“

배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 알려진 최준희가 다가오는 5월 결혼을 앞두고 웨딩 화보를 공개했다.
지난 15일 최준희는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 웨딩드레스를 입은 사진을 올리며 팬들과 소통했다.
공개된 사진 속 그는 순백의 웨딩드레스를 입고 고개를 비틀었다. 결혼을 앞둔 최준희는 눈부신 미모를 자랑하며, 들고 있는 꽃까지 흰 색으로 매치해 순수한 분위기를 뿜었다. 특히 드레스 옆부분의 시스루 디자인으로 과감한 포인트를 더해 시선을 끌었다.
게시글에서 그는 "2025년부터 야금야금 찍었던 사진 중 첫 장”이라고 사진을 소개했다. 이어 "예신 준비 꿀팁, 뭐 있나요 선배님들?"이라며 조언을 구하기도 했다.
소식을 접한 한 누리꾼은 “더 주세요”라며 그의 사진을 더 요구했지만, 최준희는 “조금씩 뿌릴 거다”고 답변했다.
앞서 최준희는 지난달 결혼 소식을 알린 바 있다. 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 결혼 소식을 전하면서 “저에게 가족은 늘 쉽지 않은 단어였지만, 우울했던 유년기를 지나 언젠가는 따뜻한 울타리를 만들고 싶다고 오래 다짐해 왔다”고 글을 남겼다.
그는 오는 5월 16일 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 연인과 결혼식을 올릴 계획이다.
한편 최준희는 1990년대 큰 인기를 끌었던 배우 고(故) 최진실의 딸로, 현재 인플루언서로 활동 중이다. 그는 과거 96kg에서 41kg까지 체중을 감량한 사실로도 화제를 모았다.
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