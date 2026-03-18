전북 농어촌유학 4년 만에 12배 성장…작은학교에 ‘활력’

전북 교육 당국의 농어촌 유학 사업이 빠르게 성장하며 시골 작은학교와 지역 사회에 새로운 활력을 불어넣고 있는 것으로 나타났다.

18일 전북도교육청에 따르면 2026학년도 1학기 농어촌 유학생 333명이 순창, 진안, 임실 등 전주를 제외한 도내 13개 시군 초등학교에서 일제히 새 학기를 시작했다.

전북 임실 지사초등학교로 유학한 서울 학생들이 학교 인근 배추밭에서 체험활동을 하고 있다. 자료 사진

이 중 203명은 기존 유학생으로 유학을 연장했고, 130명은 올해 새롭게 참여했다. 지역별로는 수도권 학생 비중이 높았다. 경기 119명, 서울 104명, 인천 19명 등으로 전체의 절반 이상을 차지했으며, 광주·전남·대전·충남·울산·부산 등 전국 각지에서 참여가 이어졌다.

전북 농어촌 유학은 2022년 27명으로 출발해 올해 333명으로 4년 만에 12.3배 증가했다. 참여 학교도 6개교에서 44개교로 확대되며 7배 이상 늘었다.

이 같은 성장 배경에는 학교별 특색 프로그램과 교육청·지자체의 지원이 자리하고 있다.

진안 조림초는 숲체험과 아토피 맞춤 건강 프로그램을 운영하고, 순창 적성초는 전교생 1인 1악기와 영화 캠프를 진행한다. 임실 삼계초는 독서와 체육 활동을 결합한 프로그램을, 정읍 이평초는 탄소중립과 인공지능(AI) 교육을 강화하고 있다. 익산 웅포초는 골프와 계절별 수확 체험을 통해 차별화된 교육 환경을 제공한다. 이 외에도 군산, 완주, 무주, 부안 등 각 지역 학교에서 탐구·예술·체육 중심 프로그램을 운영하며 학생들의 참여를 끌어내고 있다.

전북도교육청과 해당 지자체는 유학생 가정의 안정적인 정착을 위해 체재비 지원과 거주 시설 마련 등 행·재정적 지원도 확대하고 있다.

전북도교육청 관계자는 “농어촌 유학은 단순한 전학을 넘어 삶의 전환과 생태 감수성을 키우는 교육 모델”이라며 “학생들에게는 자연 속 배움의 기회를, 농어촌에는 지속 가능한 활력을 제공하는 정책으로 만들 것”이라고 말했다.

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