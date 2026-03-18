KCM "5년 전부터 성대 변형 와…스트레스 탓에 노래 못하게 돼"

'바다 건너 듀엣' KCM이 성대 변형으로 인해 겪은 슬럼프를 고백한다.

오는 19일 오후 9시 50분 방송되는 KBS 2TV 글로벌 음악 프로젝트 '바다 건너 듀엣'에서는 KCM이 베트남의 'MZ 대통령'이자 부부 아티스트인 민똑&람과 자작곡 만들기에 도전하는 모습이 담긴다.

KBS 2TV '바다 건너 듀엣'

최근 녹화에서 KCM은 민똑&람과 '100시간 안에 자작곡을 발표하라'는 미션을 받았다. 민똑&람은 준비된 노래가 있다며 KCM에게 들려줬지만, KCM은 "편안하게 많은 사람이 들을 수 있게끔 대중적인 방향으로 바꾸면 좋겠다"라고 의견을 냈다.

이에 민똑&람은 "재즈 느낌이 있는 게 우리의 시그니처이기도 한데, 사실 (KCM이 말한) 코드 진행이 별로다"라고 돌직구로 KCM에 반박했다. 결국 분위기는 차갑게 가라앉았고, 두 팀은 자리를 뜨고 말았다.

그러나 잠시 뒤 KCM은 다시 건반을 잡고 이것저것 시도하며 음악 작업에 몰두했다. 그가 음악 작업에 집착하는 데는 남다른 이유가 있었다.

베트남에 도착한 첫날 KCM은 "이제 한 4~5년 됐는데 성대에 변형이 왔다"라며 "예전만큼의 피지컬이 안 되니까 내가 스트레스를 받아서 노래를 못 하겠더라, 음악 프로그램에서 섭외가 와도 겁이 나서 못 했다"라고 슬럼프를 겪고 있음을 고백했다.

그러면서 그는 "가수로서의 터닝포인트가 필요했고 자신감도 얻고 싶었다"라며 "지금이 아니면 도전을 못 할 것 같았다"라고 '바다 건너 듀엣'이 자신에게 큰 의미라고 밝혔다. 그렇기에 그는 최선을 다해 준비했고, 민똑&람과의 충돌 속에서도 좋은 방향을 찾기 위해 애썼다.

민똑&람은 KCM이 고군분투하는 모습을 연습실 밖에서 보고 깊은 생각에 빠졌다. 람은 "KCM이 힘들 것 같다, 불편해하거나 상처받지는 않을까 걱정된다"라며 "우리 스타일을 주장하는 우리가 이기적인 걸까?"라고 깊은 고민에 빠졌다는 후문이다.

음악적 성향 차이로 충돌한 KCM과 민똑&람. 과연 두 팀은 자작곡을 제대로 완성할 수 있을지 기대가 커진다.

<뉴스1>

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