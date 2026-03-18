이세영 "괴롭힌 동창 적반하장 DM…변호사 친구 도와줘"

코미디언 이세영이 학창 시절 자신을 따돌린 동창에게 인스타그램 메시지를 받았고, 동창들의 도움으로 대응한 일화를 공개했다.

이세영은 최근 유튜브 채널 '영평티비 YPTV'에 올린 영상을 통해 고등학교 1학년 시절 동창으로부터 다이렉트 메시지(DM)를 받았다고 밝혔다.

이세영. 유튜브 채널 '영평티비 YPTV'

이세영은 해당 동창이 "너 요즘 TV에 나오더라. 네가 나 괴롭혔던 거 기억하고 있으니까 닥치고 조용히 살아"라는 내용의 메시지를 보냈다고 전했다.

이에 이세영은 "'잘 걸렸다' 싶었다. '너 기억 안 나? 네가 먼저 나 은따시키지 않았냐. 네가 지금 생각하는 그 괴롭힘은 네가 다른 애들 계속 은따시키다 그렇게 된 거지 않냐'고 했다"고 말했다.

이세영은 해당 동창에 대해 과거 중학교 시절부터 이른바 '일진' 무리에 속해 있었고, 고등학교 진학 후 같은 반이 된 자신을 첫 희생양 삼아 따돌림을 주도했다고 설명했다.

그는 당시 상황에 대해 학기 초 급식실에 가던 중 상대가 중국어로 "너 못생겼다"고 했고, 이후 사소한 오해를 계기로 노골적인 따돌림이 시작됐다고 회상했다.

또 이세영은 문제의 동창이 이후 다른 친구들에 대해서도 은따를 반복하다 결국 본인 역시 무리에서 밀려나게 됐다고 덧붙였다.

상대가 끝까지 과거를 부인하며 "네 기억이 잘못된 것"이라고 하자, 이세영은 고등학교 1학년 동창들에게 해당 DM을 공유했다고 밝혔다.

이세영은 변호사가 된 동창을 포함한 친구들이 증언해주겠다고 나섰고, 이를 상대에게 보여준 뒤 차단당했다고 전했다.

<뉴시스>

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