항공사 기장 살해 50대 “3년 준비…4명 살인 계획”

항공사에서 부기장으로 근무할 당시 직장 상사였던 50대 기장을 살해한 또래 남성이 사건 발생 13시간 여 만에 경찰에 붙잡혔다.

18일 부산경찰청에 따르면 전날 오후 8시3분쯤 울산 남구 한 모텔에 숨어 있던 50대 A씨를 울산경찰청 소속 경찰관이 체포했다. 경찰은 또 A씨가 소지하고 있던 캐리어에서 범행에 이용한 흉기를 압수했다.

부산의 한 아파트에서 항공사 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받는 50대 피의자 A 씨가 지난 17일 오후 부산진경찰서로 압송되고 있다. 뉴스1

A씨는 전날 오전 7시쯤 부산 부산진구 전포동 한 아파트에서 현직 항공사 기장 B씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해하고, 달아난 혐의를 받고 있다.

경찰에 붙잡혀 부산으로 압송된 A씨는 ‘범행을 미리 준비했느냐’는 취재진의 질문에 “준비기간 3년, 4명을 살해할 계획이었다”고 짧게 답했다.

A씨는 앞서 지난 16일 경기 고양시 일산서구에서도 또 다른 기장을 상대로 범행하려다 미수에 그쳤다. 전날 부산에서 살해된 B씨 외에 전 직장 동료이자 현 항공사 기장 2명을 추가로 더 살해하려 한 것으로 드러났다.

부산에서 범행 직후 또 다른 전 직장 동료를 살해하기 위해 경남 창원으로 이동한 A씨는 범행이 여의치 않다고 판단하고, 경찰 수사망을 피하기 위해 울산으로 이동한 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “A씨의 정신질환 여부와 직장 동료들과의 관계 등 다각도로 조사하고 있다”면서 “프로파일러를 투입해 사이코패스 검사를 실시할 예정”이라고 말했다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등 정확한 경위를 조사한 뒤, 살인 및 살인미수 등의 혐의로 구속영장을 신청할 예정이다.

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