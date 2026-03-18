글로벌 큰 그림 그리는 최태원… “SK하이닉스 美 ADR 상장 검토” [리더의 나침반]

최태원 SK그룹 회장이 세계적인 메모리 칩 부족현상이 2030년까지 지속될 것이라 전망했다. 반도체 생산 공정에 중요한 ‘웨이퍼’ 부족이 원인이라 내다봤다. 또, 인공지능(AI) 열풍으로 반도체 기업들의 전략적 가치가 커지자, SK하이닉스를 ‘글로벌 기업’으로 만들겠다는 의지도 드러냈다. 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 가능성을 내비쳤다. 최 회장이 하이닉스 ADR 상장 여부를 언급한 것은 이번이 처음이다. 다만 제조 시설을 미국으로 옮길 계획이 있느냐는 질문에는 선을 그었다.

GTC 2026에 참석한 최태원 SK그룹 회장. SK하이닉스 제공

최 회장은 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 컨벤션센터에서 열린 엔비디아 연례 개발자회의 ‘GTC 2026’ 전시장에서 기자들과 만난 자리에서 메모리 공급 부족에 대한 질문을 받고 이같이 답했다.

그는 “공급 부족 문제는 웨이퍼 부족에서 비롯되는데 더 많은 웨이퍼를 확보하려면 최소 4∼5년이 걸린다”며 “2030년까지 (업계 전반의) 공급 부족이 20% 이상 지속될 것으로 예상한다”고 설명했다.

그는 이어 “가격 안정화를 위해 최선을 다하겠다”며 “우리 (곽노정) 최고경영자(CEO)가 D램 가격 안정화를 위해 새로운 계획을 곧 발표할 것으로 알고 있다”고 말했다.

고대역폭메모리(HBM) 시장에서 경쟁자인 삼성전자와 마이크론이 치고 올라오는 가운데, SK하이닉스가 시장에서 지배적인 위치가 약화할 것으로 보느냐는 질문에는 “최선을 다하겠다”고 원론적으로 답했다.

그는 “AI에는 GPU가 필요하고, GPU에는 HBM이 필수다. 우리는 최선을 다하겠다”면서도 “다만 HBM에 너무 집중하면 일반 D램이 부족해져 스마트폰이나 PC 등 기존 산업에 영향을 미친다”고 우려했다. 노트북, PC, 스마트폰 용 D램 가격이 한 번에 오르는 ‘칩플레이션’현상을 염두해 둔 발언으로 풀이된다.

한편, 최 회장은 이날 SK하이닉스를 글로벌 플레이어로 올리려는 의지도 드러냈다. SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 가능성에 대한 질문을 두고 “상장을 검토하고 있다”며 “한국 주주들뿐 아니라 미국·글로벌 주주들에 노출될 수 있어 (상장이 결정되면) 더 글로벌한 회사가 될 수 있을 것”이라고 답했다. 이는 SK하이닉스가 앞서 조회공시를 통해 밝힌 것과 같은 취지라고 SK하이닉스 관계자는 부연했다.

다만, 제조 시설이나 생산 능력을 미국으로 옮길 계획이 있느냐는 물음에는 한국 생산 시설에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다. 최 회장은 “어디를 가도 마찬가지이고 한국 외 지역에 생산 능력을 구축하더라도 똑같이 시간이 걸린다”며 “한국은 이미 기반이 잡혀 있어서 훨씬 빠르게 대응할 수 있고, 그래서 우리는 한국에 집중하고 있다”고 설명했다.

그는 해외공장 설립과 관련해 “전력·용수·건설·여건·엔지니어링 인력이 갖춰져야 한다”며 “단순히 원한다고 해서 쉽게 확장할 수 있는 게 아니다”라고 덧붙였다. 현재 SK하이닉스는 용인 일대에 막대한 자금을 투자해 대규모 생산시설(팹)을 짓고 있다.

젠슨 황 엔비디아 CEO와 다른 거대 기술기업과 개별 미팅 계획에 대해서는 “엔비디아는 우리의 큰 고객 중 하나”라며 “만남이 이뤄지길 바라고 있으며 다른 기업들과도 만날 예정”이라고 말했다.

그는 대만의 파운드리(반도체 수탁생산) 업체 TSMC를 ‘매우 좋은 파트너’라고 지칭했다, 최 회장은 “TSMC 없이 (베라루빈 등) 설루션을 만드는 것은 사실상 불가능하다”고 언급했다.

국내 메모리 업체의 잠재적 경쟁자로 꼽히는 중국에 대해선 ‘인상적’이라고 평가했다. 최 회장은 “중국 시장도 메모리 공급 부족 상황인 것으로 알고 있는데 이런 상황에서 중국 외 시장에 판매하고 있는 것이 인상적”이라며 “중국 기업들의 정책에 따라 새로운 경쟁이 생길 수도 있을 것”이라고 내다봤다.

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