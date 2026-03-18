김포시, 28일 시민의 날 기념행사 풍성한 볼거리 제공

경기 김포시가 시승격일(4월 1일)을 기념하기 위한 이벤트를 연다. 시는 이달 28일 김포한강중앙공원에서 ‘2026년 김포시민의 날 기념행사’를 개최한다고 18일 밝혔다. 주제는 ‘김포, 시민의 빛으로 물들다’로 잡았다.

시민들의 화합과 자긍심을 높이려는 이번 행사는 오후 4∼9시 진행되며, 3000여명이 참여할 것으로 예상된다. 34년 만에 개정되는 ‘김포시 시민헌장’ 선포식, 축하공연 등 다채로운 프로그램과 함께 장외행사도 동시 운영된다.

주요 내용으로는 명예시민증 수여, 자랑스러운 김포인상 및 시정 발전유공자 시상이 마련된다. 변화하는 시대와 시민 의식을 반영한 새로운 ‘김포시 시민헌장’ 선포식과 빛을 활용한 퍼포먼스가 연출된다. 야간 특화 콘텐츠가 펼쳐져 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

가족 단위 방문객과 더불어 즐길 수 있는 참여형 축제로 준비돼 시민 간 소통·공감의 장이 확대될 전망이다. 시 관계자는 “시민 한 사람 한 사람이 주인공이 되는 자리가 될 것”이라며 “많은 이들이 찾아 축하하고 즐기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지