국제의료기기·병원설비전시회 ‘키메스 2026’, 19일 개막… 46년 역사 첫 공식 키노트 선봬

제41회 국제의료기기·병원설비전시회 ‘키메스 2026(KIMES 2026)’이 19일부터 22일까지 서울 코엑스 전관에서 개최된다.

올해 키메스는 1980년 첫 막을 올린 후 46년 역사상 최초로 공식 키노트 프로그램 ‘First Pulse: AI in Healthcare’를 선보인다. 이는 단순 전시를 넘어 기술과 비즈니스 전략이 결합된 융복합 플랫폼으로의 진화를 선언하는 핵심 이정표가 될 전망이다.

이번 키노트는 19일 오후 12시부터 오후 6시까지 코엑스 그랜드 컨퍼런스룸 401호에서 진행된다. ‘First Pulse’라는 타이틀은 AI 시대 대한민국 헬스케어 산업의 새로운 맥박이 뛰기 시작하는 순간을 상징하며, 기술의 발전을 넘어 의료 패러다임의 전환을 이끄는 핵심 기업들이 자사의 구체적인 비즈니스 전략을 최초 공개한다.

연사로는 서울대학교병원, 네이버, 카카오헬스케어, 삼성전자, 아모레퍼시픽, 구글 딥마인드 등 각 분야를 대표하는 전문가들이 참여해 AI, 데이터, 라이프 헬스케어 등 미래의 핵심 아젠다를 제시한다.

키노트의 첫 발표는 구글 딥마인드 장규혁 시니어 스태프 엔지니어가 맡는다. ‘Gemini가 여는 헬스케어 생태계의 새로운 지평’을 주제로 기조 발표를 진행한다. 이어 서울대학교병원 헬스케어AI연구원을 이끄는 장병탁 원장이 ‘헬스케어 산업은 어떻게 AI 시대를 대비해야 하는가‘를 주제로 인사이트를 공유한다.

다음으로 네이버 테크비즈니스 부문 최인혁 대표가 ‘데이터·AI·플랫폼 연결로 구현되는 헬스케어의 미래’를, 카카오헬스케어 황희 대표가 ‘The Long and Winding road: Digital Healthcare & AI_Back to Fundamentals’를 주제로 각각 발표한다.

마지막으로 삼성전자와 아모레퍼시픽이 헬스케어의 외연을 넓힌다. 삼성전자 MX사업부 디지털헬스팀 최종민 상무는 ‘갤럭시 워치와 삼성 헬스가 선사하는 건강한 일상’을, 아모레퍼시픽 서병휘 부사장(R&I 센터장)은 ‘Skincare에서 Holistic Longevity까지, 뷰티테크와 헬스케어의 융합’을 주제로 비전을 제시한다. 병원, 플랫폼, 디바이스, 뷰티를 아우르는 이번 키노트는 헬스케어 산업의 전체 스펙트럼을 완성할 것으로 기대된다.

이번 키노트가 주목받는 배경에는 국내 디지털 의료기기 산업의 폭발적인 성장과 글로벌 의료 환경의 근본적인 변화가 맞물려 있다. 전 세계적인 고령사회 진입으로 인해 의료 서비스의 중심이 ‘사후 치료’에서 ‘데이터 기반의 정밀·예방 의학’으로 빠르게 이동하고 있기 때문이다.

실제로 국내 디지털 의료기기 산업은 이러한 흐름을 타고 비약적으로 성장하고 있다. 전체 의료기기 수출액 중 디지털 의료기기 비중은 2020년 7.8%(5억 2000만 달러)에서 2023년 12.6%(6억 6000만 달러)로 크게 뛰었으며, 특히 소프트웨어 중심의 디지털 의료기기 수출은 2019년 20만 달러에서 2023년 1690만 달러로 가파른 성장세를 기록하며 글로벌 시장 점유율을 확대하고 있다.

이제 AI를 활용한 정밀 질병 예측과 당뇨·고혈압 등 만성질환을 일상에서 관리하는 ICT 융복합 의료기술, 자택과 병원을 잇는 ‘초연결 의료 환경’은 우리 곁의 현실로 다가왔다. 키메스 2026은 이 거대한 흐름의 중심에서 대한민국이 가진 우수한 IT 인프라와 의료 기술이 결합해 어떤 혁신과 진화를 거듭하고 있는지 확인하는 장이 될 것이다.

한편 키메스 2026 전시회 및 키노트 관련 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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