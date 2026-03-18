진태현, 시험관 시술 권유에 "자녀보다 아내 더 사랑해, 힘들게 할 생각 없어"

배우 진태현이 아내 박시은과 자신에게 시험관 시술을 권하는 팬들에 거절 의사를 밝혔다.
진태현은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "아직도 많은 팬 분들이 2세를 포기하지 말라며, DM(Direct Message, 다이렉트 메시지)으로 좋은 병원 시술 방법들을 알려주신다"는 글과 함께 아내 박시은의 사진을 게시했다.
이어 "저희는 포기한 게 아니고 이제 우리 두 사람의 사랑만을 위해 내려놓았습니다. 그리고 좋은 시술 등 의학의 힘을 빌리고자 했으면 오래 전에 했을 겁니다"라고 전했다.
그러면서 진태현은 "지금까지도 자녀라는 존재보다 아내를 더 사랑하기에 앞으로도 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 전혀 없습니다. 그러니 이제 여러분의 사랑의 DM은 그만 보내주세요"라고 요청했다.
또 그는 "저희 부부도 참 순탄치 않았습니다. 말 못 할 큰 상처, 아내의 큰 아픔, 저의 수술 등 좋은 일들만 있진 않았습니다. 그래도 고난이 축복이라는 말씀 붙들고 살아내고 있습니다"라고 말했다.
마지막으로 진태현은 "우리를 엄마 아빠라고 말해주는 녀석들과 하나님이 말씀하신 식탁의 교제를 계속 이어가겠습니다. 사실 말씀 못 드리지만 맘으로 품고 있는 아이들이 더 있습니다. 조금 남들과 다른 길을 간다고 뭐라 마시고 응원 많이 해주세요"라고 덧붙였다.
한편, 진태현과 박시은은 2015년 결혼해 2019년 보육원에서 연을 맺은 대학생 박다비다 양을 딸로 입양했다.
이후 2022년 초 박시은의 임신 소식을 전했으나, 같은 해 8월 출산 20일을 남겨두고 사산 소식을 전해 대중의 안타까움을 샀다.
이들은 앞서 박시은의 건강을 우려해 시험관 시술은 하지 않는다고 재차 입장을 밝힌 바 있다.
또 계속 임신을 시도하고는 있다고 밝혀오다 지난 1월 "내려놓을 줄 알아야 다른 시작을 할 수 있기에 마음은 아프지만 여기서 멈추려 한다"며 자녀 계획 중단 의사를 전했다.
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