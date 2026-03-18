[속보] ‘충주맨’ 키운 조길형 “공천 구걸 구차”…충북지사 국힘 예비후보 사퇴

조길형 전 충주시장이 지난 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

충북 충주시의 시정을 이끌며 ‘충주맨’ 김선태 전 주무관과도 찰떡 호흡을 선보였던 조길형 전 충주시장이 충북지사 국민의힘 예비후보 사퇴를 선언했다.

조 전 시장은 17일 늦은 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “국민의힘에 제출한 공천 신청을 취소하고 당 소속으로 등록한 예비후보를 사퇴하겠다”고 밝혔다. 이어 “지난 13년간 몇 차례 당명이 바뀌고, 대통령 탄핵을 두 번이나 겪으면서도 국민의힘 당원으로서 충실했다”며 “민심과 동떨어진 당의 운영에 갈등과 번민을 하면서도 당원으로서 도리를 다하고자 최선을 다했다”고 강조했다.

그러면서 “공천심사도 끝난 후 새치기 접수 등 며칠간의 이해하기 어려운 상황을 보며, 지금의 이 당은 제가 사랑하던 그 당이 아니라는 것을 인정할 수밖에 없었다”며 “이 당은 저를 인정하지 않고 제가 있을 곳도 아닌 것 같다”고 썼다. 조 전 시장은 “도민들이 아닌 저들에게 공천을 구걸하는 것은 구차한 일이며, 저를 배제하게 놔두는 것은 더욱 모욕적인 일”이라고도 날을 세웠다.

조 전 시장의 이러한 글은 국민의힘 공천관리위원회가 전날 김영환 충북지사를 컷오프(공천 배제)하고 추가 공천 신청을 받으면서, 김수민 전 의원을 염두에 둔 것 아니냐던 의혹 제기와 무관치 않다. 이런 상황에서 김 전 의원이 이날 실제로 추가 공천을 신청하자 조 전 시장이 강하게 반발한 것으로 해석된다. 조 전 시장의 사퇴로 국민의힘 소속 충북지사 예비후보에는 윤갑근 전 대구고검장과 윤희근 전 경찰청장, 추가 공천을 신청한 김 전 의원 등 3명이 남게 됐다.

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