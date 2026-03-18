고령 주물공장서 2t 주물 넘어져 30대 사망…경찰, 원인 조사 중

경북 고령군의 주물공장에서 2t 무게의 주물이 넘어지는 사고가 발생해 30대 근로자가 목숨을 잃었다.

경북 고령군의 주물공장에서 2t 무게의 주물이 넘어지는 사고가 발생해 30대 근로자가 목숨을 잃었다. 연합뉴스

경북소방본부에 따르면 전날 오전 7시58분쯤 고령군 다산면 한 주물공장에서 세워둔 2t가량의 주물이 넘어지는 사고가 발생했다.

이 사고로 주물 주변에서 정리작업을 하던 30대 남성 작업자가 주물에 깔려 숨졌다.

경찰과 소방 당국은 정확한 사고원인을 조사하고 있다.

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