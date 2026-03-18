“BTS 공연에 테러 위협 가능성”…정부, 테러경보 ‘주의’ 격상

방탄소년단(BTS)의 광화문 공연에 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상되자 정부가 테러 경보 단계를 상향 조정한다. 테러 가능성에 지하철역 보관함도 폐쇄된다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 지난 17일 서울 종로구 광화문광장에 도로 통제 안내 표지판이 설치돼 있다. 연합뉴스

정부는 서울 종로구·중구 일대의 테러 경보 단계를 상향 조정한다고 18일 밝혔다. 이에 따라 오는 19일 0시부터 21일 24시까지 종로구·중구 지역에 대한 테러 경보가 ‘관심’에서 ‘주의’로 한 단계 격상된다. 테러 경보는 테러 위협의 정도에 따라 관심·주의·경계·심각의 4단계로 구분된다.

정부는 “최근 불안정한 국제 정세를 감안할 때 방탄소년단 공연과 같이 대규모 인파가 몰리는 행사에 대한 테러 위협 가능성을 배제할 수 없다”며 “국민 안전을 최우선으로 확보하기 위해 선제적 대비 태세를 갖추기로 했다”고 설명했다. 이번 조치는 김민석 국무총리의 안전 대책 강구 지시에 따라 대테러 안전 활동을 강화하기 위한 것이다.

이에 따라 관계 기관은 경보 단계별 대응 조치를 신속히 시행하고, 주요 행사장과 다중이용 시설에 대한 경계와 순찰을 강화한다. 문제 상황이 발생했을 때 즉각 대응할 수 있도록 유관기관 간 합동 대응 체계도 강화할 예정이다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 지난 17일 서울 종로구 세종문화회관 계단에 BTS 홍보문구가 적혀있다. 연합뉴스

정부는 “경보 발령을 계기로 모든 관계기관이 하나로 협력해 철저한 대비 태세를 유지할 것”이라며 “행사 기간 어떤 상황에도 신속하고 빈틈없이 대응해 공연이 성공적으로 개최될 수 있도록 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.

공연을 하루 앞둔 오는 20일부터는 서울 시내 17개 지하철 역사의 물품보관함도 잠시 폐쇄된다. 서울교통공사는 테러 가능성에 대비해 20일 오전 5시부터 22일 오전 1시까지 공연이 열리는 종로구 광화문광장 인근 역의 물품보관함 운영을 중지한다고 밝혔다. 운영 중지 시간 동안에는 신규 이용과 물품 회수 등 사용이 모두 제한된다. 공사는 물품보관함을 이용한 폭탄 테러 가능성 등을 염두에 두고 지난 11일 서울경찰청과 협의해 이같이 결정했다.

특히 공연 당일 무정차 통과하는 광화문·시청·경복궁역은 최근 테러 대응 매뉴얼을 정비하고 방독면과 무전기, 휴대용 손전등 등의 작동 여부도 확인한 것으로 파악됐다. 이들 역은 미비점을 보완한 뒤 20일 최종 점검할 계획이다.

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