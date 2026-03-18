‘서프라이즈’ 박재현 前아내 충격 근황…“이혼 후 무속인 됐다”

TV 조선 예능 'X의 사생활' 화면 캡처

재연 드라마 '서프라이즈'로 이름을 알린 배우 박재현의 전 아내 한혜주가 무속인이 된 근황을 전했다.

17일 첫 방송된 TV 조선 예능 'X의 사생활'에서는 이혼 3년 차를 맞은 한혜주가 출연해 그간의 삶을 공개했다.

이날 방송에서 한혜주는 전 남편인 박재현에 대해 "잘 됐으면 하는 마음으로 출연을 결정했다"고 밝혔다.

두 사람은 16살의 나이 차를 극복하고 2018년 결혼해 슬하에 딸을 뒀으나, 경제적 어려움과 성격 차이 등으로 인해 결국 각자의 길을 걷게 됐다.

특히 이날 방송 말미 공개된 예고편에서는 한혜주가 무속인의 길을 걷게 된 사실이 드러나 충격을 안겼다.

그는 지난 2023년 12월 신내림을 받았다고 고백하며 "가정을 지키고 싶었다"고 눈시울을 붉혔다.

박재현 역시 앞선 방송을 통해 전처의 변화를 언급한 바 있다. 그는 딸이 무속인 어머니로 인해 상처받을까 걱정하면서도, 선천성 심장 질환을 앓고 있는 딸을 위해 한혜주와 '좋은 부모'로서의 관계를 유지하고 있다고 전했다.

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