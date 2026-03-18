미세먼지 여전히 ‘나쁨’…전국 대부분 비까지 [오늘날씨]

수요일인 18일 전국이 대체로 흐리고 대부분 지역에 비가 내리겠다. 서울 등 수도권과 충남 지역에 미세먼지 비상저감조치가 시행 중인 가운데 이날도 미세먼지 농도는 나쁨 수준을 보일 전망이다.

미세먼지 비상저감조치가 발령된 지난 17일 오후 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 남산 N서울타워가 흐리게 보이고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 이날 새벽부터 경기남부와 충청권, 전라권, 경상서부, 제주도에 비가 시작돼 오전부터 오후 사이 전국 대부분 지역으로 확대되겠다. 남해안과 제주도는 밤까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기 5~10㎜ △강원도 5~10㎜ △대전·세종·충남·충북 5~10㎜ △전남남부 10~30㎜ △광주·전남북부·전북 5~20㎜ △부산·경남남해안 10~30㎜ △울산·경남내륙 5~20㎜ △대구·경북 5~10㎜ △울릉도·독도 5㎜ 미만 △제주도 10~50㎜(많은 곳은 산지 70㎜ 이상)이다. 강원 높은 산지(해발고도 1000m 이상)에는 1~5㎝의 적설이 예상된다.

비 또는 눈이 내리는 지역은 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

당분간 기온은 평년(최저 -2~6도, 최고 11~15도)과 비슷하거나 조금 낮겠다. 이날 아침 최저기온은 1~10도, 낮 최고기온은 9~14도로 예상된다.

주요 도시 아침 최저기온은 △서울 6도 △인천 5도 △춘천 2도 △강릉 8도 △대전 6도 △대구 7도 △전주 7도 △광주 7도 △부산 10도 △제주 11도로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 11도 △인천 9도 △춘천 10도 △강릉 12도 △대전 11도 △대구 13도 △전주 11도 △광주 13도 △부산 14도 △제주 16도로 예보됐다.

미세먼지는 수도권·강원영서·충남이 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 다만 서울은 오전, 경기남부는 늦은 오전에 ‘매우나쁨’ 수준이 예상되며, 세종·충북·광주·전북·대구·경북은 오전까지 ‘나쁨’ 수준이 나타나겠다.

앞서 전날 수도권과 충남을 중심으로 초미세먼지 비상저감조치가 시행됐다. 국립환경과학원은 이번 미세먼지의 원인을 “중국 랴오닝성에서 발생한 산불로 인한 미세먼지 유입과 대기 정체 때문”이라고 밝혔다.

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