"에이펙 성공신화의 성과를 바탕으로 더 큰 경주 발전 확실히 이루겠다"… 주낙영 경주시장 3선 도전 공식 출사표

“경주는 지금 일 잘하는 리더십이 필요합니다.”

재선인 국민의힘 주낙영 경주시장은 17일 오전 시청 앞에서 오는 6·3 지방선거 경주시장 선거 출마를 공식 선언했다.

국민의힘 주낙영 경주시장은 17일 오전 시청 앞에서 오는 6·3 지방선거 경주시장 선거 출마를 공식 선언하며 파이팅을 외치고 있다. 주낙영 캠프 제공

이날 선언식에서 주 후보가 가장 먼저 꺼낸 메시지는 분명했다.

지 경주를 이끌 리더는 행정 경험이 부족한 초보가 아닌 도시의 변화를 끝까지 완성할 수 있는 검증된 리더여야 한다는 것이다.

주낙영 후보는 “지금 경주에는 연습할 시간이 없다”며 “일을 처음부터 다시 배우는 리더가 아니라 이미 성과를 만들어 본 리더가 필요하다”고 강조했다.

이어 지난 8년간의 시정 성과를 언급하며 경주의 변화가 이제 막 결실을 맺기 시작한 단계라고 설명했다.

그는 “중소도시 가운데 유일하게 APEC 정상회의를 성공적으로 개최하며 경주의 역량을 전 세계에 널리 알렸다”며 “관광객도 크게 늘어 지난해 경주를 찾은 방문객이 5000만명을 넘어섰다”고 말했다.

또 “경주시 예산 역시 2조원을 넘어 3조원 시대를 향해 나아가고 있으며, 공약 이행 평가와 정부합동평가, 청렴도 평가 등 각종 행정지표에서도 의미 있는 성과를 이어가고 있다”고 덧붙였다.

특히 주 후보는 현재 추진 중인 대형 프로젝트의 연속성을 강조했다.

그는 “APEC 이후 글로벌 관광도시 전략과 SMR 에너지 산업, 미래자동차 산업 기반 구축 등 경주의 미래를 좌우할 사업들이 동시에 진행되고 있다”며 “이 사업들을 차질 없이 완성하는 것이 앞으로의 중요한 과제”라고 말했다.

이어 “잘 달리는 KTX를 갑자기 멈춰 세운다면 다시 속도를 붙이는데 엄청난 시간과 노력이 허비된다”며 “정책의 일관성과 연속성을 강조했다.

주 후보는 출마 선언과 함께 향후 경주의 발전 방향도 제시했다.

포스트 APEC 프로젝트를 통해 경주를 세계 10대 문화관광도시로 도약시키고, SMR 기반 에너지 혁신 클러스터와 미래자동차 산업 생태계를 구축하겠다는 구상이다.

또 구)경주역을 중심으로 한 도심 재생과 광역철도망 구축 등 도시 기반을 확충해 경주의 미래 성장 동력을 강화하겠다고 밝혔다.

국민의힘 주낙영 경주시장이 17일 경주시청 앞에서 출마 기자회견을 갖고 있다.

주낙영 경주시장 예비후보는 “지난 8년 동안 시민들과 함께 경주의 변화를 만들어 왔다”며 “앞으로의 4년은 그 성과를 완성하고 경주의 새로운 도약을 이뤄야 할 중요한 시간”이라고 말했다.

그러면서 “지금 경주는 잘 달리는 적토마를 멈출 이유가 없다”며 “힘있는 3선 시장이 되어 예산 3조원 시대를 열고, 경주의 변화와 발전을 끝까지 책임지겠다”고 강조했다.

이날 발표한 '10대 약속'은 △포스트 APEC 프로젝트 추진 △관광객 6000만 시대 달성 △차세대 K-원자력 에너지 혁신 클러스터 조성 △미래자동차 산업 생태계 구축 △구 경주역 도심 뉴타운 개발 △광역철도망 구축 △매력적인 도시환경 조성 △농어촌 활력 회복 △시민행복 도시 조성 △청년 정착 지원 등이다.

주 시장은 이날 오후 5시 경주시선거관리위원회에 예비후보 등록을 하고 본격적인 지지세 확산에 나선다.

그는 1985년 행정고시에 합격해 행정안전부 지방분권지원단장, 경북도 행정부지사 등을 지냈다.

한편 경주에서는 주 시장 이외에 박병훈 국민의힘 중앙위원회 상임고문, 여준기 경주시체육회장, 이창화 전 한국보훈복지의료공단 상임감사, 정병두 전 대통령선거 김문수 후보 중앙선거대책위원회 정책총괄본부 단장이 출마를 선언했다.

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