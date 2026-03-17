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146만 유튜버 된 김선태 전 주무관, 우리은행과 첫 협업 ‘시동’

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윤성연 기자 ysy@segye.com

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‘충주맨’으로 큰 인기를 끌었던 김선태 전 충주시 주무관이 퇴사 후 첫 협업으로 우리은행을 선택한 것으로 확인됐다.

유튜버로 전향한 김선태씨가 본인의 채널에서 포부를 밝히고 있다. 유튜브 ‘김선태’ 캡처
유튜버로 전향한 김선태씨가 본인의 채널에서 포부를 밝히고 있다. 유튜브 ‘김선태’ 캡처

 

17일 우리은행에 따르면 최근 본사 건물에서 김 전 주무관과 홍보 관련 촬영을 마친 것으로 전해졌다. 우리은행 관계자는 선정 이유에 대해 “정확히 알 수 없다”면서 “은행은 공공성을 띠는 기업이라 선택된 게 아닐까 싶다”고 추측했다.

 

충주시 유튜브 채널 ‘충TV’를 이끈 김 전 주무관은 100만 구독자 달성을 앞두고 지난 달 13알 공직을 떠난다는 영상을 올렸다. 

 

이후 김 전 주무관은 이달 2일 본인 이름 ‘김선태’를 채널명으로 한 개인 유튜브 채널을 열었다. 구독자 수는 빠르게 증가해 이날 기준 146만을 기록했다. 

 

김 전 주무관의 행보를 두고 많은 이들의 궁금해 하자 김 전 주무관은 지난 6일 올린 ‘100만 구독자 감사합니다’라는 영상에서 “앞으로는 홍보 전문 채널을 만들어보려 한다”며 포부를 밝혔다.

 

그러면서 “사람이나 동물, 물건, 제도 같은 공익적인 내용이나 기업 등 다양한 대상을 고려 중”이라며 “홍보를 통해 발생한 수익에 대해서는 제가 7, 기부를 3으로 나누겠다”고 말한 바 있다.


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