금호타이어 SUV∙EV 전용 프리미엄 타이어 공개 “승차감·경제성 조화”

금호타이어가 스포츠유틸리티차량(SUV) 전용 프리미엄 브랜드인 ‘크루젠(CRUGEN)’의 기술력을 집약한 ‘크루젠 지티 프로(GT Pro)’를 출시했다고 17일 밝혔다.

금호타이어는 이날 서울 용산구의 한 호텔에서 기자간담회를 열고 새 타이어를 공개했다. 크루젠 지티 프로는 금호타이어의 핵심 기술 중 하나인 ‘고하중 기술’(HLC, High Load Capacity)이 적용됐다. 같은 크기의 타이어라도 이 기술력이 좋으면 더 큰 무게를 견딜 수 있어 타이어가 잘 굴러가게 된다. 세단에 비해 차체가 큰 SUV와 배터리로 인해 무게가 더 나가는 전기차에 특화된 타이어인 셈이다.

정일택 금호타이어 대표이사 사장이 17일 새 제품인 ‘크루젠 지티 프로’를 소개하고 있다. 금호타이어 제공

이 타이어는 국내 SUV 제품 중 유일하게 에너지소비효율 2등급을 획득했고, 전 규격에서 마모성능(UTQG) 800(100을 기준으로 높을수록 오래 사용 가능 의미)을 기록했다고 금호타이어는 소개했다. 한국과 미국의 경쟁제품보다 마일리지(내구성) 성능을 20% 이상 높였고, 18인치부터 22인치까지 53개 크기로 다양하게 출시했다.

또 사계절 모두 사용할 수 있고, 내연기관차와 전기차가 요구하는 성능을 모두 만족하는 ‘올인원’(컴패터블) 제품으로 개발됐다.

금호타이어 연구소 관계자는 “크루젠 지티 프로는 한국 시장에서 증가하고 있는 중대형 SUV와 EV 차량 수용에 대응하기 위해 개발하기 시작했고, 국내 특유의 환경에서 최상의 성능을 유지하기 위해 4년 간 테스트를 거쳤다”고 말했다.

금호타이어가 17일 공개한 신제품 크루젠 지티 프로(GT Pro). 금호타이어 제공

정일택 금호타이어 대표이사 사장은 “차의 중량이 커지면 타이어가 빨리 마모되는데 저희는 이런 부분을 개선하기 위해 다년간 연구를 했다”며 “크루젠 지티 프로는 패밀리 SUV 운전자들이 가장 중요시하는 승차감과 경제성을 완벽하게 조화시킨 제품”이라고 밝혔다.

정 대표는 올해 목표 실적에 대해 “연간 매출 목표를 전년 대비 8.5% 늘어난 5조1000억원으로 유지하고 있다”며 “중동 전쟁이 영향을 주고 있으나 ‘컨틴전시 플랜’(상황별 대응 계획)을 가동하며 목표치를 달성할 것”이라고 말했다. 그는 “중동 시장 판매 비중은 약 7∼8%로 그다지 크지 않다”며 “미국과 유럽의 수출 비중이 50% 정도로 올해 2분기까지 수주를 완료해 중동 상황을 보완할 수 있다”고 설명했다.

이어 “호르무즈 해협을 통해 수출해 온 물량은 타격을 받았지만 수에즈 운하를 통해 대체 경로를 확보해 공급하고 있다”며 “유가 상승으로 합성고무 등 원재료 단가가 오를 가능성을 주시하고 있으나 아직 큰 변화가 없고, 해상 운임이 오르더라도 활로를 찾을 것”이라고 했다.

정일택 금호타이어 대표이사를 비롯한 임원들이 17일 서울 용산구의 한 호텔에서 기자간담회를 열고 있다. 금호타이어 제공

금호타이어는 세계 최대 자동차 시장으로 떠오른 중국 시장을 공략하겠다는 포부도 밝혔다. 정 대표는 “중국에서 당장 수익성을 창출하기는 어렵지만 BYD 등 프리미엄을 지향하는 자동차 브랜드와 비즈니스 파트너로서의 확고한 관계를 유지하며 성장할 것”이라며 “RE(교체용 타이어) 시장에서도 전기차 전용 타이어 이노뷔 브랜드 등을 통해 시장 영향력을 점점 키워나갈 계획”이라고 밝혔다.

김영진 연구개발본부장(전무)은 자율주행차 시장과 관련해 “곧 미국에 있는 자율주행 자동차 중 하나에 공급을 시작한다”며 “국내 자율주행 업체들과 파트너십 관계를 형성했고, 타이어뿐 아니라 자율주행차에 들어가는 스마트 센서로도 확장해 개발하고 있다”고 말했다.

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