경찰청, 국제 사기방지 정상회의서 초국가범죄 대응 공조 강화

경찰청이 16~17일 오스트리아 빈에서 열린 ‘2026 국제 사기방지 정상회의’에 참석해 초국가 사기범죄 대응을 위한 국제공조를 논의했다.

17일 경찰청에 따르면 이번 정상회의는 인터폴(국제형사경찰기구)과 유엔마약범죄사무소(UNODC)가 공동 주관하는 국제회의로 각국 정부 기관과 국제기구, 민간기업, 학계 등이 참석했다.

이재영 경찰청 국제치안협력국장이 16일 오스트리아 빈에서 열린 2026 국제 사기방지 정상회의에 참석해 우리 경찰의 초국가 사기범죄 대응 성과를 소개하고 있다. 경찰청 제공

경찰청은 인터폴이 주관한 ‘사기 방지를 위한 공동대응 강화’ 토론자 분과에 초청돼 우리 재정으로 운영 중인 인터폴 국제 사기범죄 대응 프로젝트 운영성과 등을 발표했다. 초국가 스캠단지 공동 대응을 주제로 한 부대행사도 개최해 최근 범죄 동향을 공유하고 정보공유, 합동 수사·작전 등 집행 중심의 국제 공조 방안을 논의했다. 특히 한국 경찰이 주도하는 국제공조협의체와 국제공조작전 ‘브레이킹 체인스’ 등을 소개해 국제공조의 새로운 체계를 제시했다.

이재영 경찰청 국제치안협력국장은 “부처의 경계를 허문 대한민국의 체계적인 대응 역량이 국제공조 네트워크의 핵심동력으로 작용하고 있다”고 말했다.

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