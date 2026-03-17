경험 부족한 특사경… 수사 역량 하락 우려 높아

정부와 여당이 마련한 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법 협의안은 검사의 수사 개입을 전면 차단하는 여당 강경파 주장이 대부분 반영됐다. 법조계에서는 수사역량 하락에 대한 우려가 이어지고 있다.



17일 법조계에 따르면 당·정·청(여당·정부·청와대)의 공소청 설치법 최종안은 정부안이 명시한 검사의 특별사법경찰관리에 대한 지휘·감독 권한을 제외했다. ‘사법경찰관리 등이 직무 집행과 관련해 부당한 행위를 하는 경우 지방공소청장은 해당 사건의 수사 중지를 명하고, 소속 기관장에게 직무배제를 요구할 수 있다’는 공소청법 조항도 삭제됐다.

더불어민주당이 검찰개혁 후속 법안인 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법의 정부 입법 예고안을 두고 협의 끝에 도출한 법안을 오는 19일 본회의에서 처리할 예정이다. 정청래 대표는 17일 국회에서 긴급 기자회견을 열고 "당·정·청(민주당·정부·청와대)이 요란하지 않게 긴밀한 조율을 통해 하나 된 협의안을 도출했다"며 이같이 밝혔다. 사진은 이날 서울 서초동 대검찰청 모습. 연합

특별사법경찰(특사경)은 중앙행정기관과 지방자치단체에 소속돼 전문 분야 범죄의 1차 수사를 도맡는다. 이들은 경찰과 다르게 무제한적인 수사권은 없지만 금융, 세무, 환경 등 각 부처의 전문성을 바탕으로 맡은 분야에 한해 제한된 수사권을 부여받는다.



최종안은 검사가 수사 중지권과 직무배제 요구권을 통해 수사기관에 과도하게 개입하는 것을 막겠다는 취지이지만, 특사경에 대한 검사의 지휘권마저 폐지한 것은 수사기관의 역량을 지나치게 약화시킬 수 있다는 지적이 나온다. 특사경은 일반 공무원 신분으로 검사, 경찰 등에 비해 수사경험이 부족하다.



검사 출신인 김종민 법무법인 MK파트너스 변호사는 사회관계망서비스(SNS)에 “특사경은 평생 수사기록을 구경도 못 해본 사람이다. 그 때문에 특사경제도의 원조인 프랑스는 특사경은 반드시 수사 경험이 풍부한 경찰과 함께 합동수사 형태로만 수사할 수 있도록 하고 있다”며 “검사의 지휘와 통제가 없어지면 특사경 지자체 공무원들의 부패가 만연할 가능성이 높아진다”고 지적했다.



아울러 중수처법 최종안에서 ‘수사관은 수사, 공소의 제기 및 유지에 관해 검사와 긴밀히 협력해야 하고, 중대범죄 등의 혐의가 있다고 인식해 수사를 개시한 때에는 지체 없이 검사에게 피의자, 범죄사실 요지 등 수사 사항을 통보해야 한다’는 조항과 수사관이 송치한 사건과 관련해 다른 범죄사실에 대한 수사 필요성이 있을 경우 검사가 입건을 요청할 수 있는 조항도 제외됐다. 검사 출신의 한 변호사는 “결국 통제할 수 없는 수사기관이 되는 것”이라며 “중수청 수사에 대해 최소한의 견제, 보완 장치인 검사의 보완수사권이 지켜져야 한다”고 지적했다.

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