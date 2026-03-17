득실 계산 바빠진 中… 日은 파병 검토 착수 [美·이란 전쟁]

이란 전쟁을 이유로 도널드 트럼프 미국 대통령이 미·중 정상회담을 연기하자고 요청한 데 대한 중국의 선택이 주목된다. 현재로서는 중국이 정상회담 연기 요청은 수용하지만 이미 사실상 거부 의사를 밝힌 호르무즈해협에의 군함 파견이나 미국이 유리한 쪽으로의 이란 전쟁 해법 마련에는 응하지 않을 것이라는 관측이 유력하다.



린젠 중국 외교부 대변인은 17일 정례 기자회견에서 미·중 정상회담 연기 가능성에 대해 “미국과 소통하며 일정을 논의 중”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령의 구체적인 방중 날짜 관련 질문에는 “추가로 제공할 정보가 없다”고 답했다.



이와 관련해 중국은 공식적인 연기 요청을 받아들이고 실무진 차원에서 새로운 조율에 나설 수 있는 것으로 보인다. 다만 미·중 무역전쟁이 휴전 중인 상황에서 정상회담이 지연될 경우 중국 입장에서는 수출 관세 부담을 계속 안고 가야 하는 리스크가 생긴다. 또 미·중 정상회담을 통해 미국의 대만 무기 판매에 제동을 걸려던 중국의 계산에도 차질이 불가피한 상황이다.



정상회담이 미뤄져도 중국에는 불리할 것이 없다는 전망이 중화권 매체에서 나오기도 했다. 홍콩 성도일보는 이날 사설에서 “이란 전쟁이 교착 상태에 빠진 상황에서 중국이 ‘광인’을 성대하게 맞이할 경우 오히려 국제사회의 비판을 받을 수 있다”며 트럼프 대통령을 광인으로 지칭한 뒤 “정상회담이 연기된다면 중국에는 예상치 못한 수확이 있을 수도 있다”고 강조했다.



일본 정부는 트럼프 대통령이 요구한 호르무즈해협 함정 파견과 관련해 자위대를 보낼 수 있는지 검토하는 작업에 착수한 것으로 전해졌다. 이날 아사히신문에 따르면 다카이치 사나에 일본 총리는 전날 참의원(상원)에서 “일본 독자적으로 법적인 틀 안에서 무엇을 할 수 있는지와 관련해 다양한 지시를 하며 검토를 이어가고 있다”고 언급했는데, 자위대 파견도 검토 대상에 포함된 것으로 보인다. 신문은 “전투 중인 지역에 자위대를 파견하는 것은 법적으로 장애물이 많다”며 일본 정부가 미국 등 관계국과 밀접히 협력하면서 전투 종료 이후까지 포함해 자위대 파견 여부를 신중히 검토하고 있다고 설명했다. 이어 다카이치 총리가 19일(현지시간)로 예정된 트럼프 대통령과의 미·일 정상회담 전에 일정한 방향성을 정하려는 것으로 보인다고 덧붙였다.



다만 일본 정부는 아직 자위대 파견에 신중한 입장이다. 고이즈미 신지로 방위상은 “자위대 파견 등에 관해 결정된 것은 없다”고 밝혔다.

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