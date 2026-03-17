부산서 항공사 기장 살해 후 도주 前 동료 추적

현직 항공사 기장이 자택에서 흉기에 찔려 피를 흘리며 쓰러진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.



17일 부산경찰청에 따르면 이날 오전 7시 부산 부산진구 전포동 한 아파트 복도에서 A항공사 소속 50대 기장 B씨가 흉기에 찔려 쓰러져 있는 것을 이웃이 발견해 경찰에 신고했다.

17일 부산 부산진구 한 아파트에서 50대 현직 항공사 기장 A 씨가 흉기에 찔려 숨진 채 발견된 가운데 경찰 과학수사대 관계자들이 사건 현장을 조사하고 있다. 용의자 B 씨는 A 씨와 같은 항공사에서 근무했던 기장이며, 경찰은 범행 직후 달아난 용의자를 추적하고 있다. 뉴스1

B씨는 119구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐으나 숨졌다.



경찰 조사 결과 B씨는 이날 오전 5시30분쯤 자택에서 습격을 당한 것으로 파악됐고, 용의자는 범행 직후 곧바로 현장을 벗어난 것으로 추정된다.



경찰은 과거 B씨와 함께 근무하다 퇴사한 부기장 출신 50대 C씨를 유력한 용의자로 특정하고 60여명 규모의 수사전담반을 구성해 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상과 차량 이동 기록 등을 토대로 C씨 행방을 추적하고 있다.



C씨는 A사의 다른 기장을 상대로 비슷한 범행을 시도한 것으로 확인됐다. 경찰에 따르면 C씨는 지난 16일 경기 고양시에서 또 다른 기장 D씨를 상대로 범행을 시도했으나 미수에 그쳤다. D씨는 크게 다치지는 않았으나 사건 이후 불안감을 호소하는 것으로 전해졌다.



경찰은 이들 두 사건이 동일 인물에 의해 연속적으로 발생한 계획 범행일 가능성에 무게를 두고 수사를 벌이고 있다.



항공업계 관계자에 따르면 C씨는 과거 항공사 부기장으로 근무할 당시 메디컬 테스트를 통과하지 못해 퇴사했고, 이에 앙심을 품고 조종사들에게 범행을 저지른 것으로 전해졌다.



다만, 아직 구체적인 범행 동기나 직장 내 갈등 관계는 명확하게 파악되지 않았다.

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