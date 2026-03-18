‘美 공항 폭파’ 협박 20대男, 1년 만에 검거

지난해 미국 공항 홈페이지 게시판에 폭파 협박 글을 게시한 20대 한국인 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 사이버수사과는 17일 A씨를 공중협박 혐의로 불구속 송치했다고 밝혔다.

서울경찰청 모습. 연합뉴스

경찰에 따르면 A씨는 지난해 3월20일 미국 미시간주 디트로이트 공항 홈페이지 게시판에 영문으로 폭파 협박 글을 게시한 혐의를 받는다.

미국 국토안보수사국(HSI)이 올해 1월 경찰 측에 수사 협조 요청을 해와 국제공조수사를 진행한 결과 A씨를 검거했다.

A씨는 일반 직장인으로 이전에 디트로이트 공항을 방문했을 때 불편을 겪은 데 불만을 갖고 협박 글을 게시한 것으로 조사됐다. 실제 실행하려 한 정황은 확인되지 않았다.

서울청은 21일 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 앞두고 안전관리에 총력을 기울이고 있는 가운데 A씨 사건과 같은 폭파 협박 등 중대 범죄에 대한 구속수사 방침을 강조했다.

경찰 관계자는 “특히 대규모 공연·행사와 관련된 협박성 게시글에 대해선 단순 장난이라 하더라도 구속수사를 포함한 강력한 조치로 엄정 대응할 것”이라고 했다. 서울교통공사는 테러 가능성에 대비해 공연 전날인 20일 오전 5시부터 22일 오전 1시까지 광화문광장 인근 역 물품보관함 운영을 중지한다.

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