오세훈 결국 공천 신청… “최전방 사령관의 마음으로 출마” [6·3 지방선거]

오세훈 서울시장이 우여곡절 끝에 5선 도전에 나선다. 오 시장은 국민의힘 지도부에 혁신 선거대책위원회 구성과 인적 쇄신 등을 요구하며 후보 등록을 미뤄 왔지만, 결국 당의 재재공모에 응하기로 한 것이다. 오 시장의 출마 선언으로 국민의힘 지방선거 구도도 한숨 돌리게 됐지만, 지역별 공천을 둘러싼 내홍 가능성은 여전히 남아 있어 이정현 공천관리위원장의 ‘혁신 공천’이 순조롭게 마무리될 수 있을지 주목된다.

5선 도전 오세훈 서울시장이 17일 오후 서울시청 브리핑룸에서 국민의힘 공천 후보로 등록하겠다는 입장을 밝히고 있다. 허정호 선임기자

오 시장은 17일 서울 중구 서울시청에서 기자회견을 열고 “서울시민에 대한 책임감과 선당후사 정신으로 서울시장 후보에 등록한다”고 밝혔다. 이에 따라 국민의힘 서울시장 후보는 이날 출마를 선언한 오 시장과 박수민 의원을 비롯해 윤희숙 전 의원과 이상규 서울 성북을 당협위원장, 비공개 후보 1인 5명이 됐다.



앞서 오 시장은 장동혁 대표에게 혁신 선대위 출범과 윤민우 윤리위원장·장예찬 여의도연구원 부원장·박민영 미디어대변인 등의 경질을 요구하며 두 차례 후보 공모기간 동안 등록을 하지 않았다. 유력한 현역 후보인 오 시장에 대한 출마 여론이 높아지자 결국 이날 오후 6시 마감을 세 시간 앞두고 후보등록에 나섰다.



오 시장은 지도부를 향한 비판을 이어갔다. 그는 “안타깝게도 장 대표와 지도부는 국민이 납득할 만한 변화의 의지를 보여주지 않았다”며 “오히려 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”고 지적했다. 이어 “지금 지도부의 모습은 최전선에서 싸워야 할 수많은 후보와 당원들을 사지로 내모는 것과 다르지 않다. 무능을 넘어 무책임”이라고 날을 세웠다.

국민의힘 장동혁 대표가 17일 서울 마포구 북카페 채그로에서 열린 '난임부터 보육까지, 맘편한 현장소통 간담회'에서 인사말하고 있다. 연합뉴스

오 시장은 “최전방 사령관의 마음으로 이 전장에 나선다”며 “장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”고 강조했다.



오 시장이 출마의사를 밝히자 이 공관위원장은 “매우 반갑고 환영할 결단”이라며 반색했다. 이 공관위원장은 “서울의 미래를 책임질 중대한 선거를 앞두고, 오 시장의 고민과 책임감이 담긴 선택으로 받아들인다”며 “이제 서울도 준비됐다. 큰 정치로 시민께 희망을 드리겠다”고 했다.

오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거 공천 신청과 관련해 입장을 밝힌 뒤 인사하고 있다. 오 시장은 국민의힘에 '절윤(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문'에 이어 '윤 어게인 청산'을 위한 실질적인 후속 조치를 요구하면서 6·3 지방선거 공천 신청을 미뤄왔다. 연합뉴스

오 시장의 출마 선언에 앞서 서울 강남을에 지역구를 둔 초선 박수민 의원도 서울시장에 출사표를 냈다. 박 의원은 기획예산처와 재정경제부를 거쳐 유럽부흥개발은행 이사를 지낸 ‘경제통’이다. 박 의원은 “우리 당의 무기력함과 지루한 국면을 출마로 깨겠다”며 “보수의 부활과 혁신을 자신의 출마로 시작하겠다”고 했다. 박 의원도 장 대표를 겨냥해 “진영 논리에서 벗어나는 변화는 민주당이 아닌 국민의힘에서 시작돼야 한다”면서 “장 대표가 그 소명을 충분히 수행하고 있다고 보지는 않는다”고 비판했다.



서울시장 후보를 둘러싼 진통이 일단락된 가운데 공관위는 컷오프(공천배제) 논란으로 한 차례 홍역을 앓았던 부산시장 후보를 놓고 박형준 현 부산시장과 주진우 의원 간 경선을 열기로 했다.

박형준 부산시장이 16일 부산시청 기자실에서 긴급 기자회견을 열고 국민의힘 중앙당 공관위의 부산시장 공천 배제설과 관련해 입장을 밝히고 있다. 뉴스1

전날 공관위 회의에서는 박 시장을 컷오프하고 주 의원을 단수 공천하는 방안을 두고 공천위원들 사이에서 이견이 발생하며 논란이 일었다. 이 같은 사실이 알려지면서 두 후보는 물론 국민의힘 부산지역 의원들도 공관위에 경선을 요구하는 등 당 안팎의 반발이 이어졌다. 이날 오전 부산지역 의원들은 장 대표와 만나 박 시장 컷오프를 반대하는 의견을 전달했고 결국 공관위는 하루 만에 경선 방침을 내놨다.



다만, 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 등 다수의 중진 의원들이 출마한 대구시장 후보 컷오프 가능성이 남아 있어 갈등의 불씨는 여전히 꺼지지 않은 상황이다.



현역 중 처음으로 컷오프된 김영환 충북도지사는 구속 위기에 처했다. 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 이날 청탁금지법 위반?수뢰후부정처사 혐의로 김 지사에 대한 사전구속영장을 신청했다. 김 지사는 지난해 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 도내 체육회 관계자 3명으로부터 2차례에 걸쳐 총 1100만원을 현금을 출장 여비 명목으로 받은 혐의를 받는다. 또 2024년 8월 괴산에 있는 자신의 농막 인테리어비용 2000만원을 도내 체육회 관계자로부터 대납받은 혐의도 있다. 김 지사는 이날 구속영장이 신청되기 전 국민의힘 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고 “어떤 경우에도 출마하겠다”며 “공관위원장이 저를 컷오프할 권리가 있는가. 무슨 근거로 그렇게 했는가에 대한 가처분신청을 낼 생각”이라고 밝혔다.

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