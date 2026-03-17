20여분 ‘먹통 소동’ 카카오뱅크 “시스템 변경 과정서 충돌”

카카오뱅크가 17일 오후 3시35분 갑자기 발생한 서비스 접속 불가 오류로 약 20분간 모바일 애플리케이션이 접속이 되지 않아 이용자들이 불편을 겪었다.

접속이 먹통 된 시점에 앱 시작화면에는 1만5000명 수준으로 대기인원이 표시됐는데 이 숫자가 점차 늘어 한때 ‘대기인원 10만명, 예상 대기 시간 3시간 51분’ 등으로 4시간에 육박하는 대기 시간이 떴다. 이후 대기인원은 점차 줄어든 것으로 파악된다.

대기 시간이 지난 후에도 ‘접속량이 많아 서비스 이용이 어렵다’는 안내가 다시 뜨면서 앱 접속이 불가능하기도 했다.

오후 3시55분 서비스는 복구됐다. 카카오뱅크 관계자는 “내부 시스템 변경 과정에서 프로그램 충돌이 발생했다”고 오류 원인을 설명했다.

앞서 카카오뱅크는 22일 오전 1∼8시 전산시스템 정기 점검으로 앱 접속이 중단된다고 알렸는데, 이번 오류는 이와 무관하다고 전했다.

22일 예정된 점검 시간에는 카카오뱅크 계좌 조회 및 이체와 체크카드 결제, 자동화기기 입출금, 타 금융기관을 통한 카카오뱅크 거래, 마이데이터 정보 제공 업무, 인증 서비스 등이 중단된다. 시스템 구성 변경과 전산 장비 업그레이드 등을 포함한 연례 점검이며 작업 진행 상황에 따라 실제 종료 시점은 일부 변동될 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지