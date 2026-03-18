[재미로 보는 오늘의 운세] 3월 18일 (수요일) 오늘은 금전 문제, 부동산 문제가 풀리는 날

96년생 오전운세가 좋은데 오후에는 마찰을 조심하자. 84년생 참기보다는 적극적으로 표현함을 택하라. 72년생 오늘은 관망하는 자세를 취하라. 60년생 실용성이 떨어지면 아무 소용없다. 48년생 괜한 말다툼 때문에 마음 상한다. 36년생 집안 일로 마음 상할 수 있겠다.

97년생 전문성의 돌파는 인내심을 키워야 한다. 85년생 조금만 노력하면 원하는바 이룰 운. 73년생 외형에만 치우치지 말자. 61년생 뜻밖의 소득이 생길 수 있겠다. 49년생 화합하는 마음으로 임하면 좋다. 37년생 자손에게 건강이 걱정이다.

98년생 가족관계로 평지풍파를 일으키지 말라. 86년생 힘 겨루기는 어떤 경우에도 삼갈 것. 74년생 차원높은 전문적인 지식에 노력하자. 62년생 해오던 일을 도중에 수정한다. 50년생 전기전자 맛사지업 예술품점은 광고에 성과가 있다. 38년생 결단을 내리기 전까지 방심하지 말자.

99년생 바탕이 없으면 높은 곳으로 오르지 못한다. 87년생 금전적으로 손해 보는 일이 생긴다. 75년생 긍정적인 사고방식을 갖자. 63년생 행동으로 옮기지 않으면 힘들다. 51년생 사람이 주위에 많을 때는 잠시 피하라. 39년생 여러모로 마음이 편치 않다.

00년생 정해진 일을 실행하라. 88년생 금전문제로 고심은 있으나 풀리는 운이다. 76년생 자중하지 말고 앞으로 전진하라. 64년생 인정받지만 과도함은 금물이다. 52년생 불리한 상황을 반전시킬 계기가 온다. 40년생 인정을 베푼다면 주변이 아름답다. 28년생 사소한 다툼이나 신경전은 잊혀지기 마련.

01년생 외형에 관심을 갖지 마라. 89년생 일정한 범위를 정해놓고 행동할 것. 77년생 생각대로 몸을 움직일 때이다. 65년생 오늘 일을 내일로 미루지 말자. 53년생 금전관계 압박에 시달릴 수 있다. 41년생 부동산업 대부업 모텔업은 광고에 성과가 있다. 29년생 허술한 것은 야무지게 만들어라.

02년생 내면을 충실히 하자. 90년생 주장을 지나치게 내세우지 마라. 78년생 행동으로 옮기기는 어려운 일이다. 66년생 가능하면 합의점을 찾길 바란다. 54년생 큰 일을 앞두고 집안에 안정이 필요하다. 42년생 멀리서 계약을 하게 될 듯하다. 30년생 사회 생활에서 여유를 보이되 속은 감춰라.

03년생 비슷하게 보인다고 생각마라. 91년생 생각이 너무 앞서는 것 좋지 않다. 79년생 무슨 일이든 약간의 잡음은 있다. 67년생 조금은 느린 속도를 유지하자. 55년생 사면초가에서 벗어나 순탄하다. 43년생 일들이 잦지만 좋은 일이 있다. 31년생 내려갔다가 다시 올라가는 국면이다.

04년생 루머에 대응하지 마라. 92년생 주변 상황 불리하니 새로운 일 삼가라. 80년생 한 분야에 전문가 되도록 하자. 68년생 편한 길을 택하면 불리하다. 56년생 본인이 잘 나가도 목소리를 낮추어야 한다. 44년생 미용업 화장품점 의류업은 광고에 성과가 있다. 32년생 길고 짧은 것은 대보면 알 수 있다.

05년생 말없이 실천하면 덕이된다. 93년생 걱정하던 일이 현실화되니 두렵다. 81년생 악의적인 소문에 조심하자. 69년생 전문성에 기싸움에서 밀리지 말자. 57년생 소탈한 모습으로 사람들을 대하자. 45년생 오늘은 금전문제나 부동산문제가 풀린다. 33년생 말하지 말고 상대의 생각을 들어라.

06년생 신망을 얻는 운이다. 94년생 남의 탓하지 말고 자신부터 뒤돌아 보라. 82년생 발전할 수 있는 계기가 온다. 70년생 큰 이득을 보기는 어렵다. 58년생 신규사업이나 새로운 일의 시작은 좋다. 46년생 금전낭비와 시간만 낭비하니 피곤하다. 34년생 부정적인 생각이 지배적이면 이끌려간다.

95년생 발 빠른 행동으로 정면 돌파하라. 83년생 단점을 보완하는 것도 좋다. 71년생 노력이 부족하면 성사시킬 수 없다. 59년생 현재 여건이 좋지 않으니 자중하자. 47년생 학원업 서점문구 가구업은 광고에 성과가 있다. 35년생 진실한 감정을 표현한다면 결과가 좋다.

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