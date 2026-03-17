“환경보호 외치던 스타들 어디 갔나”…쓰레기로 뒤덮인 오스카 객석

미국 영화계 최고 권위의 시상식인 아카데미(오스카) 시상식 직후 객석이 쓰레기로 뒤덮인 모습이 공개되면서 논란이 확산하고 있다.

16일(현지시간) 뉴욕포스트 등에 따르면 전날 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 시상식이 끝난 직후, ‘넥스트 베스트 픽처(Next Best Picture)’ 운영자인 영화평론가 맷 네글리아가 사회관계망서비스(SNS)에 현장 사진을 공개했다.

오스카 시상식이 끝난 뒤 쓰레기로 뒤덮인 관객석. 맷 네글리아 사회관계망서비스(SNS) 캡처

사진에는 관객들이 떠난 자리 곳곳에 간식 상자, 빈 병, 과자 포장지 등이 흩어져 있는 모습이 담겼다. 이날 주최 측은 참석자들에게 다크 초콜릿과 과자, 물병 등이 담긴 간식 세트를 제공한 것으로 알려졌다. 네글리아는 “모두 통로 좀 정리하자”라는 글을 덧붙였다.

해당 게시물은 순식간에 확산하며 수백만회의 조회수를 기록했고, 온라인에서는 비판이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 “남이 뒤처리를 해줄 것이라고 생각하는 태도”, “기본이 안 된 행동”, “이게 미국 대중의 현실” 등의 의견을 내놓으며 강하게 비판했다.

특히 평소에 환경 보호를 강조해 온 할리우드 스타들을 향한 지적이 잇따랐다. 이날 시상식에는 레오나르도 디카프리오, 하비에르 바르뎀, 제인 폰다 등 환경 문제에 목소리를 내온 배우들이 참석해 관련 메시지를 전한 것으로 알려졌다. 이에 대해 누리꾼들은 “지구를 보호하자면서 정작 쓰레기는 그대로 두고 간 것은 위선”이라는 반응을 보였다.

다만 일각에서는 행사 운영상의 문제일 수 있다는 의견도 나왔다. 일부 참석자 안내에 따라 쓰레기를 좌석에 두고 나왔을 가능성이 있다는 주장과 함께, 현장에 쓰레기통이 부족했다는 지적도 제기됐다.

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