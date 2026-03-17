네이버웹툰 “작가 배분 수익 5년간 4조 넘어”

네이버웹툰이 최근 5년간 웹툰 작가에게 배분한 수익 규모가 4조원을 돌파했다.



네이버웹툰은 17일 서울 강남구 네이버 스퀘어에서 기자간담회를 열고 미국 본사인 웹툰 엔터테인먼트가 2021년부터 2025년까지 5년간 창작자에게 배분한 수익이 총 4조1500억원으로 집계됐다고 밝혔다.

김용수(사진) 웹툰 엔터테인먼트 프레지던트는 “지난 5년 동안의 성과에는 창작자·콘텐츠·이용자가 선순환하는 ‘플라이휠(Flywheel)’ 전략이 주효했다”며 “회사의 지속 가능한 성장을 위해 창작 생태계에 대한 투자를 이어갈 것”이라고 말했다.



네이버웹툰은 올해 ‘플라이휠’ 전략을 확장해 성장성을 강화할 계획이다. 이를 위해 △사용자 제작 콘텐츠(UGC) 강화 및 창작자 지원 다변화 △비디오 포맷 확장 및 메가 지식재산권(IP) 육성 △디지털 캐릭터·소셜 기능 고도화 등을 역점사업으로 선정했다.



창작자를 위해 아마추어 작가가 작품을 전 세계 독자들에게 선보일 수 있는 UGC플랫폼 ‘캔버스’를 개편해 저변을 확대하고, 더 많은 독자를 연결한다는 방침이다. 콘텐츠 측면에선 비디오 포맷을 확장해 웹툰 소비 방식을 다양화하고, 메가 IP 발굴과 육성을 가속화한다는 계획이다. 이용자의 재방문과 몰입도를 높이기 위해 디지털 캐릭터와 소셜 기능 고도화에도 주력한다. 또 작품 발굴, 작가 교육 및 복지, 글로벌 진출 지원 등에 700억원 이상을 투자할 계획이다.

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