국힘, 김진태 단수공천…김 지사 “도민과 함께한 강원 발전 계속”

국민의힘 소속 김진태 강원도지사가 6·3지방선거 강원도지사 단수공천 확정과 관련해 “도민들과 함께한 강원발전은 계속된다”고 소감을 전했다.

국민의힘은 17일 6·3지방선거 강원도지사 후보로 김진태 현 지사를 단수 공천했다. 경남지사에는 박완수 현 지사를, 울산시장에는 김두겸 현 시장을 각각 단수 공천했다.

김진태 강원도지사. 강원도 제공

김 지사는 “강원도지사 후보로 국민의힘 공천을 받았다”며 “4년 전을 생각하면 감사할 따름”이라고 말했다.

이어 그는 “이제 더 도민속으로 들어가겠다”고 재선 의지를 밝혔다.

공관위는 “김진태 강원도지사는 특별자치도의 안정적 안착과 과감한 규제 개혁, 투자 유치로 새로운 도약의 토대를 탄탄하게 다져왔으며, 그 탁월한 추진력을 인정받아 강원도지사 후보로 다시 한 번 낙점됐다"고 선언했다.

이어 ”강원이 품은 무한한 잠재력을 폭발적인 성장 동력으로 확실하게 바꾸고, 미래 첨단산업의 중심지로 이끌어갈 검증된 도정 책임자“라고 단수공천의 이유를 설명했다.

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