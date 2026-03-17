NCT 재민이 팬들에게 선물했는데…이마트 직원, 상품권 ‘꿀꺽’

그룹 NCT 드림의 멤버 재민이 팬들에게 선물한 상품권 중 90만원어치를 이마트 직원이 가로챈 것으로 17일 확인됐다.

재민은 지난 14일 밤 화이트데이를 기념해 팬들에게 10만원권 신세계 상품권 30장을 모바일 기프티콘 형태로 보냈다.

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)의 재민. 연합뉴스

팬들이 기프티콘을 지류 상품권으로 교환하기 위해 다음 날 오전 일찍 매장을 방문했으나, 일부 상품권이 이미 이마트 구미점에서 교환된 것으로 나타났다.

해당 지점 관계자가 직원 권한을 이용해 상품권을 선점한 것이 아니냐는 의혹이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산하고 팬들의 문의가 쇄도하자 신세계그룹이 내부 조사에 착수했다.

이마트 관계자는 “이마트를 이용하는 고객님께 불편을 끼쳐드려 죄송하다”며 “시스템 확인 결과, 이마트 구미점 직원이 10만원 권 30장의 상품권 중 총 9장을 선 인출한 사실을 확인하고, 경위에 대해서는 내부 조사 중”이라고 밝혔다.

이어 “조사 결과에 따라 회사의 기준과 원칙에 의한 조치를 진행하고, 향후 재발 방지 위한 상품권 발권 및 교환 관련 관리 기준 강화할 것”이라고 했다.

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