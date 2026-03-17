국민 절반 이상 “고소득층 세금부담 낮다…지금보다 더 내야”

국민 절반 이상은 고소득층의 세금 부담이 ‘낮다’고 인식하고 있으며, 현재보다 더 늘려야 한다고 생각한다는 조사 결과가 나왔다. 반면 중산층과 저소득층의 세금 수준에 대해서는 현재 수준이 대체로 적절하다는 의견이 절반 이상을 차지했다.

서울 중구 남산에서 서울시내 아파트가 보이고 있다. 뉴시스

17일 한국보건사회연구원의 제20차 한국복지패널 조사에 따르면, 고소득층의 세금 부담이 낮다고 한 응답은 56.84%였다. 이 가운데 ‘꽤 낮다’는 응답이 41.90%로 가장 많았고, ‘지나치게 낮다’는 의견도 14.94%에 달했다.

고소득층이 내는 세금이 적절하다는 응답은 24.62%에 그쳤다. 세금이 높다는 의견은 15.03%(꽤 높다 13.02%, 지나치게 높다 2.01%)에 불과했다. 이번 조사는 지난해 총 7300가구를 대상으로 진행됐다.

고소득층의 세금 부담을 늘려야 한다는 인식은 소득이 낮을수록 강한 것으로 나타났다. 실제 일반 가구에서는 고소득층 세금이 낮다는 응답이 57.09%로 저소득 가구(54.99%)보다 2.10%포인트(p) 높았다. 다만 고소득층 세금이 과도하게 높다고 보는 인식 역시 일반 가구에서 더 높은 것으로 나타났다. 고소득층 세금이 높다는 응답은 일반 가구가 15.37%로 저소득 가구(12.60%)보다 2.77%p 높았다.

중산층 세금 수준에 대해서는 절반 이상이 적절하다고 평가했다. 전체 응답자의 54.69%가 ‘적절한 편’이라고 답했다. 이어 ‘꽤 높다’ 32.09%, ‘꽤 낮다’ 7.47%, ‘지나치게 높다’ 2.44% 순이었다.

일반 가구에서는 중산층 세금이 높다는 응답이 상대적으로 높았다. 일반 가구의 경우 ‘꽤 높다’ 33.15%, ‘지나치게 높다’ 2.52%로 나타난 반면 저소득 가구는 각각 24.37%, 1.86%였다.

저소득층 세금 수준에 대해서도 ‘적절하다’는 평가가 가장 많았다. 전체 응답자의 51.26%가 적절하다고 답했고 ‘꽤 높다’는 응답은 25.49%였다. 저소득층 세금이 낮다는 응답은 ‘꽤 낮다’ 11.90%, ‘너무 지나치게 낮다’ 3.72%로 비교적 낮은 수준이었다.

복지 예산을 늘리기 위해 세금을 더 걷어야 한다는 주장에 대해서는 찬반이 엇갈렸다. ‘매우 찬성한다’, ‘찬성한다’, ‘대체로 찬성한다’를 합친 찬성 응답은 37.72%였고 ‘대체로 반대한다’, ‘반대한다’, ‘매우 반대한다’를 합친 반대 응답은 36.20%였다.

소득 수준별로 보면 저소득 가구는 증세에 더 우호적인 태도를 보였다. 저소득 가구의 찬성 비율은 47.46%로 일반 가구(36.39%)보다 높았다. 반면 증세 반대 비율은 일반 가구가 38.07%로 저소득 가구(22.51%)보다 높게 나타났다.

복지 재원을 어떻게 마련하는 것이 바람직한지에 대해서는 ‘돈이 많은 사람들이 세금을 더 내서 마련한다’는 응답이 38.91%로 가장 많았다. 이어 △‘국민 모두가 세금을 내서 마련한다’ 25.19% △‘기업이 세금이나 기부금 등을 통해 부담한다’ 22.58% △‘복지서비스 이용자가 요금을 낸다’ 7.84% 순이었다.

저소득 가구에서는 ‘부유층이 더 낸다’는 응답이 42.07%로 가장 높았고, 다음으로 ‘기업이 부담한다’는 응답이 24.37%였다. 반면 일반 가구에서는 ‘부유층 증세’가 38.47%로 가장 많았으며 ‘국민 모두가 세금을 낸다’는 응답이 25.83%로 두 번째를 차지했다.

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