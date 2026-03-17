“오스카 시상식에 웬 생라면이?”…‘케데헌’ 감독들 기상천외 먹방 ‘눈길’

제98회 아카데미 시상식에서 예상치 못한 ‘생라면 먹방’ 장면이 등장해 전 세계 팬들의 이목을 끌었다.

시상식 다음날인 16일(현지시간) 넷플릭스 오리지널 영화 케이팝 데몬 헌터스(이하 ‘케데헌’)의 공동 연출을 맡은 크리스 아펠한스 감독의 아내이자 작가인 마렌 구는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 비하인드 사진을 공개했다.

미국 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 시상식 현장을 담은 사진에는 ‘케데헌’의 캐릭터가 그려진 봉지라면이 포착됐다.

마렌 구 사회관계망서비스(SNS) 캡처

이후 아펠한스 감독은 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 자리로 돌아와 이 봉지라면을 뜯어 젓가락으로 생라면으로 먹기 시작했고, 옆자리에 앉아 있던 매기 강 감독 역시 라면을 먹는 모습이 중계 카메라에 잡혔다.

시상식장에서 벌어진 이 장면은 온라인에서 빠르게 확산하며 인기를 끌었다. 누리꾼들은 “이게 합성이 아니라니”, “저걸 저기서 먹다니 생각도 못했다”, “케데헌 2관왕 홍보 제대로 한다” 등의 반응을 쏟아냈다.

일각에서는 해당 장면으로 작품 홍보 효과까지 거둔 것 아니냐는 분석도 나왔다. 실제로 ‘케데헌’은 이날 장편 애니메이션상과 함께 ‘골든’으로 주제가상을 수상하며 2관왕에 올랐다.

K팝 그룹을 주인공으로 내세운 ‘케데헌’은 아이돌과 한국 무속신앙을 엮은 신선한 설정으로 높은 평가를 받았다. 특히 목욕탕과 한의원, 김밥과 라면 등 다양한 한국 음식과 문화적 요소를 작품 곳곳에 담아 주목받은 바 있다.

이에 힘입어 ‘케데헌’은 지난해 6월 공개된 이후 글로벌 누적 시청 5억회를 넘기며 ‘오징어 게임’ 시리즈를 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다.

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