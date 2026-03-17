'4억 전세사기 피해' 이수지, 광고로 돈 쓸어모았다

배우 지예은이 이수지의 광고 수입에 관해 이야기했다.

16일 방송된 SBS TV 예능 '아니 근데 진짜!'에서는 정상훈, 지예은이 게스트로 출연했다.

이날 지예은은 이수지가 백상예술대상 수상 당시 자신이 울었던 것을 떠올리며 "지금도 울거 같다. 갱년기인가 보다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "언니가 상 받았으면 좋겠다 싶었다. 언니가 SNL 하면서 힘든 일이 있었지 않냐. 전세 사기도 당했고, 처음에 거짓말인 줄 알았다. 점심시간에 밖에 나갔다 오길래 몰래 혼자 밥 먹고 온 줄 알았다"고 했다.

또한 "그런데 '전세 사기 때문에 동사무소 다녀왔다'더라. 이 언니가 밥시간에 밥도 못 먹고 얼마나 힘들었겠냐. 그런 과정들을 아니까 너무 대단하더라"고 애정을 드러냈다.

이에 이수지는 "그 당시에 집이 없어지니까 새로 집을 구해야 하는데 '언니 내가 돈 빌려줄게'라더라. 그래서 '얼마까지 가능하냐'고 물어보니까 '120만원'이라고 말하더라"고 밝혔다.

그러자 지예은은 "실제로 전 재산이 300만원이었다. 이 돈은 언니한테 줘도 아깝지 않다는 생각이 들었다"고 전했다.

이수지가 다시 "지금은 얼마까지 빌려줄 수 있냐"고 묻자 지예은은 "이 언니 돈 진짜 많다. 걸어갈 때마다 광고가 엄청 있다. 돈 쓸어모았다"고 했다.

앞서 이수지는 2023년 경기 파주 소재 4억원 대 주택 분양 사기를 당해 전재산을 잃었던 것으로 알려졌다. 현재는 CF를 섭렵 중이다.

<뉴시스>

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